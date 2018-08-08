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Медведь залез в машину за бананами и уснул
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Медведь залез в машину за бананами и уснул 

Ридус 8 августа 2018
Житель Колорадо оставил в своей машине бананы и поплатился за это. Когда он пришёл к автомобилю, то обнаружил на заднем сидении медведя, который спокойно спал. Оправившись от шока, мужчина вызвал полицию. Стражи порядка почти не удивились. Местный шериф пояснил, что медведи частенько приходят на запах еды. Косолапый наелся бананов и уснул, предусмотрительно прикрыв за собой дверь.
Чтобы выманить мишку, полицейские привязали к ручке двери верёвку и удалившись на безопасное расстояние, открыли дверь. Разбуженный медведь выскочил из автомобиля и умчался в лес, оставив салон авто изрядно раскуроченным. Ролик со спецоперацией был опубликован в Facebook на страничке полиции округа Джефферсон.
Ранее «Ридус» рассказывал, как медведь пожаловал в гости к людям, учуяв запах шоколадного пирога, и настойчиво убеждал хозяйку угостить его.
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