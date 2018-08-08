Медведь залез в машину за бананами и уснул

Житель Колорадо оставил в своей машине бананы и поплатился за это. Когда он пришёл к автомобилю, то обнаружил на заднем сидении медведя, который спокойно спал. Оправившись от шока, мужчина вызвал полицию. Стражи порядка почти не удивились. Местный шериф пояснил, что медведи частенько приходят на запах еды. Косолапый наелся бананов и уснул, предусмотрительно прикрыв за собой дверь.

Чтобы выманить мишку, полицейские привязали к ручке двери верёвку и удалившись на безопасное расстояние, открыли дверь. Разбуженный медведь выскочил из автомобиля и умчался в лес, оставив салон авто изрядно раскуроченным. Ролик со спецоперацией был опубликован в Facebook на страничке полиции округа Джефферсон.