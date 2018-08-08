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Увеличится штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте
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Увеличится штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте 

САРАТОВ24 8 августа 2018
Фото: САРАТОВ24
Штраф за неправильный переход железнодорожных путей хотят увеличить в 20 раз. То есть с нынешних незначительных 100 рублей размер штрафа предлагают увеличить до более ощутимых для кармана 2 000 рублей. С подобной законодательной инициативой выступило Министерство транспорта Российской Федерации.
Под нарушением принято понимать «проход по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора, а при отсутствии светофора — перед приближающимся железнодорожным подвижным составом, переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также нахождение на железнодорожных путях». Изменения планируют внести в Кодекс об административных нарушениях РФ.
Отметим, в Саратовской области несчастные случаи на железнодорожных путях не являются редкостью, в том числе с летальными исходами. Так, на железнодорожном переходе в районе кольца НИИ грузовой поезд сбил мужчину. Кроме того, на перегоне станций Примыкание-Багаевка под колёса вагона попал 19-летний парень.
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