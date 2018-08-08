Огромный провал в центре Нижнего Новгорода устранили благодаря вниманию СМИ

Большая яма посреди дороги у больницы № 5 больше недели мешала автомобилистам. Она образовалась из-за проблем с проходящей под дорогой теплотрассой.

Борьбой с провалом занялись представители Общероссийского народного фронта. Сначала они направили обращение главе города, приложив к нему фото огромной ямы. Столкнувшись с довольно равнодушной реакцией чиновников из городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства, активисты привлекли к проблеме внимание прессы.

Благодаря действиям общественников и сообщениям в СМИ яму устранили, а по соседству начался ремонт теплотрассы — это даёт надежду на то, что лопнувшие трубы больше не станут здесь причиной подобных провалов.