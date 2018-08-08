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Огромный провал в центре Нижнего Новгорода устранили благодаря вниманию СМИ
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Огромный провал в центре Нижнего Новгорода устранили благодаря вниманию СМИ 

nn.ru 8 августа 2018
Фото: nn.ru
Большая яма посреди дороги у больницы № 5 больше недели мешала автомобилистам. Она образовалась из-за проблем с проходящей под дорогой теплотрассой.
Борьбой с провалом занялись представители Общероссийского народного фронта. Сначала они направили обращение главе города, приложив к нему фото огромной ямы. Столкнувшись с довольно равнодушной реакцией чиновников из городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства, активисты привлекли к проблеме внимание прессы.
Благодаря действиям общественников и сообщениям в СМИ яму устранили, а по соседству начался ремонт теплотрассы — это даёт надежду на то, что лопнувшие трубы больше не станут здесь причиной подобных провалов.
— По-прежнему остается острой проблема совместной ответственности дорожников и коммунальщиков за состояние проезжей части и координации их деятельности, чтобы подобные ситуации возникали как можно реже, — заметила активист регионального отделения ОНФ Ирина Николаева.
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