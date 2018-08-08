Управа района Крюково разыскивает владельца БРТС у корпуса 2040

Уважаемые автовладельцы транспортных средств, попадающих под признаки брошенных и разукомплектованных, находящихся на территории района Крюково!

Управа района Крюково разыскивает владельца транспортного средства:

Корп. 2040, автотранспортное средство марки Мерседес , синего цвета, с государственным регистрационным знаком А162ХН777;

Транспортное средство обладает признаками БРТС и в случае не принятия владельцами мер по приведению тс в надлежащее состояние либо перемещению в иное место, тс будет перемещено на площадку временного хранения в соответствии с действующим законодательством.