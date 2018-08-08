По новой дороге. У жителей воронежского села Сенное сбылась давняя мечта

О «мосте» мечтали сразу несколько поколений, и чтобы мечта сбылась, пришлось приложить немало усилий. Зато сейчас — вот она, новая дорога. Много ли таких сейчас строится на селе?

Начали с храма

Сенное располагается на севере Рамонского района и когда-то считалось большим: в 1901 году, согласно переписи, здесь проживал 1151 человек. Теперь сельчан — не больше сотни. Бедой Сенного стали крутые склоны громадного оврага, отрезавшего село от цивилизации. Автолюбителям приходилось долго объезжать его по окольным грунтовкам, а пешеходам — и в грязь, и в гололёд — шагать напрямик, карабкаясь по склонам до ближайшей остановки автобуса. До села не могли добраться ни автолавка, ни скорая помощь. Если что-то случалось, больного можно было доставить к врачу только на своей или соседской машине.

В начале нынешнего века эти живописные места облюбовали дачники — сегодня их наберётся с несколько сотен. Но переехать сюда на постоянное жительство решились немногие. Возможно, теперь всё больше горожан начнут пускать здесь корни, и село опять разрастётся.

Впрочем, спасение Сенного началось не с дороги, а с храма. Деревянная церковь, освящённая в честь архангела Михаила, была построена аж в 1654 году. В 1834 году на её месте появился каменный храм. Революция нанесла по духовной жизни села большой удар. Службы в церкви шли до 1933 года, пока настоятель не был арестован. После этого храм превратился в склад, запустел и разрушился.

Когда в 2005 году местные энтузиасты решили своими силами возродить церковь, некоторые селяне отнеслись к идее со скепсисом: мол, дорога нужнее. И оказались неправы: благое дело сплотило людей, подарило надежду, научило доверять друг другу. Стало ясно: рано или поздно и дорогу построим.

К 2012 году храм был восстановлен и освящён. Здание поражает красотой и грацией: внутри старинные фрески гармонично сочетаются с обновлёнными бело-голубыми сводами, вокруг — живописный сквер с клумбами и газонами.

Всем миром

Вскоре активные жители смогли добиться участия в федеральной программе: финансирование строительства дороги взяли на себя федеральный, региональный и местный бюджеты. Казалось бы, вопрос решён, но, чтобы сделать проект, требовалось 650 тыс. руб., а в программе на эти цели было выделено только 400 тысяч. Оставшиеся 250 тыс. руб. селяне добавили сами: сбросились в зависимости от достатка.

А после того, как за дело принялись строители, выяснилось, что в проект закралась ошибка: насыпь под дорогой была преду­смотрена вдвое меньше необходимой. Пришлось срочно переделывать проект и выбивать дополнительные деньги. Преодолеть овраг оказалось трудной задачей. Зато сейчас масштабы работ впечатляют: дорога поднимается над дном оврага на 16 метров — на высоту 9-этажного дома — и плавно изгибается, чтобы сделать путь максимально безопасным. Неудивительно, что 1 км 250 метров дороги обошлись в 27 млн рублей. Строители уверяют, что поработали на совесть: гарантия — шесть лет. Теперь здесь будет ходить автобус до Воронежа: пять раз в день летом и три — зимой.

3 августа для селян стал большим праздником — дорогу запустили официально.

«Наших детей возил в школу ГАЗ-66, прямо в кузове, под тентом, — рассказывает уроженка Сенного Валентина Куксова. — Хоть наши внуки поездят по хорошей дороге!»

Сделать предстоит ещё немало — например, нужно восстанавливать построенный ещё в советское время водопровод. Но уже можно твёрдо сказать: село будет жить.

«Мне кажется, что Родина начинается не с городской квартиры, — высказался народный депутат Рамонского района Юрий Таранцов. — Чтобы появилось чувство Родины, нужен свой кусочек земли. Возможно, благодаря нашим усилиям люди будут ехать в Сенное, чтобы здесь жить и растить детей».