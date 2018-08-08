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В центре Рыбинска канализационный люк разрушил асфальт и рухнул под землю
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В центре Рыбинска канализационный люк разрушил асфальт и рухнул под землю 

76.ru 8 августа 2018
Фото: 76.ru
Крышка колодца скрылась под асфальтом
Сегодня около полудня жители Рыбинска заметили, что люк на проезжей части в центре города провалился под асфальт, образовав в дороге большую дыру. — Это на перекрёстке улиц Крестовая и Бородулина, — написал Анатолий Кривов в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
— Люк решил спрятаться, — пошутил подписчик группы Андрей Штарев.
На место провала по обращению горожан приехали работники водоканала. Аварийная бригада выяснила, что люк ушёл под асфальт из-за того, что разрушились кольца горловины колодца.
Рабочие огородили яму и разобрались, почему провалился люк  — Наши специалисты положат бетонные плиты и выложат кирпичную горловину колодца, — рассказал начальник водопроводного участка «Северного водоканала» Алексей Воробьев.
Огромная дыра в дороге образовалась в начале августа и в центре Ярославля. Что с ней сделали.
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