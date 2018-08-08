В Балаклаве пообещали восстановить работу общественного транспорта

— 9-й маршрут ходил нерегулярно, с большими дырами в расписании. 33-й автобус вообще перестал ходить, микрорайон первого отделения Золотой балки остался без транспорта. Люди стали жаловаться, — рассказала «РГ» житель Балаклавы, соучредитель общественного движения «Доброволец» Елена Солдатова. — Оказалось, что с транспортного рынка Балаклавы ушел частный перевозчик, его место занял ГУП, у которого, видимо, не хватало машин для обслуживания всех маршрутов.

В Балаклаве работают шесть автобусных маршрутов: N 9, 27, 33, 34, 94, 97. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, недавно на всех балаклавских маршрутах был изменен перевозчик — госконтракты по итогам конкурсов заключены с ГУП «Севэлектроавтотранс».

Договорами предусмотрено, что все маршруты переходят на регулируемый тариф, который устанавливает правительство города. При этом на всех рейсах гарантирован бесплатный проезд для льготников. Билет в автобусах стоит 18 рублей при оплате наличными и 15 рублей — единой городской картой Севастополя. Кроме этого, перевозчик обязан заменить автобусы малой и средней вместимости на большие, количество рейсов корректировать с учетом пассажиропотока, а время движения продлить до 23 часов. Но выполнять все эти требования ГУП не спешил.

В департаменте транспорта сообщили, что контракт на маршрут N9 (один из самых востребованных в Балаклаве) был заключен с «Севэлектроавтотрансом» еще в марте. Несмотря на требования, до середины лета на нем курсировали малые автобусы Bravis. Сбоев в расписании не было, поскольку на линии продолжал работать второй, частный перевозчик. Когда же летом у того истек контракт, возник коллапс.

Общественники вместе с жителями Балаклавы в течение нескольких дней дежурили на остановках и записывали время, в которое подходил и отправлялся транспорт. В результате они направили три рекомендации перевозчику: поставить на маршруты N 9 и 94 в часы-пик и в летний сезон автобусы большей вместимости, продлить время движения хотя бы до 22 часов, а также создать единую остановку на 5-м километре Балаклавского шоссе.

— По нашим наблюдениям, интервал движения соблюдался, но напряжение это полностью не сняло, так как в сезон число пассажиров увеличивается, надо принимать дополнительные меры, — говорит Елена Солдатова. — Необходима одна остановка для всех автобусов, идущих в Балаклаву, — нам пообещали ее организовать. Кроме этого, все автобусы раньше ходили до 8 часов вечера, балаклавцы не могли ни в кино, в театр выехать, так как назад вернуться не на чем.

Общественница отмечает, что руководство ГУПа пошло навстречу, поставило на маршруты большие автобусы, в результате в последнюю неделю ситуация стабилизировалась. Но мониторинги все равно продолжатся — активисты будут проводить их раз в неделю.

— Была поломка автобусов, но позднее предприятие смогло выпустить достаточное количество транспортных средств, чтобы устранить сбои в расписании, — объясняет и.о. заведующего сектором контроля управления транспорта Севастополя Константин Лахнеко. — На 9 маршрут недавно поставили новые автобусы КАвЗ вместимостью до 70 человек, а интервал движения был сокращен до 15 минут. После этого стало меньше жалоб, качество предоставления услуг повысилось.

Вернулся транспорт и в район первого отделения Золотой балки. По словам Лахнеко, маршрут №33 сейчас обслуживает большой низкопольный автобус, который ходит по расписанию, составленному с учетом пожеланий жителей.

Всего на балаклавских маршрутах работает 30 автобусов ГУП «Севэлектроавтотранс». Все, кроме 34-го, курсируют до 23.00, а начинают работу с 6 утра. На маршрутах 9 и 94 число льготных рейсов выросло с 10-20 до 100 в день, а интервал сократился с 17-26 минут до 10-13 минут.