Проезд до Храброво на автобусе 244Э подорожает

В Калининградской области подорожает проезд до аэропорта автобусом 244Э. Об этом сообщает руководитель предприятия-перевозчика Сергей Северов.

"Мы обновили подвижной состав, вместо маленьких автобусов теперь курсируют четыре больших, в течение года планируем закупить ещё два-три автобуса. Транспорт новый, требует качественного топлива, а солярка подорожала. Поэтому мы попросили разрешения поднять стоимость проезда. Нам разрешили. Мы, правда, просили больше, но разрешили до 100 рублей", — пояснил перевозчик.

Стоимость поднимется после опубликования приказа службы по тарифам. Северов отметил, что это произойдёт в течение семи-десяти дней.