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Бросивших на морозе пациента сочинских медсестер приговорили к исправительным работам
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Бросивших на морозе пациента сочинских медсестер приговорили к исправительным работам 

Вести.Ru 8 августа 2018
Фото: Вести.Ru
К пяти месяцам исправительных работ приговорили двух бывших сотрудниц сочинской больницы, которые вывезли шумного пациента в инвалидном кресле, а затем бросили его на земле у гаражей. Камеры наблюдения зафиксировали действия сестры-хозяйки и санитарки.
Мужчина с переломом костей носа поступил в больницу №4 утром 25 января, но сразу же после оказания первой помощи взялся шуметь и ругаться. Взятые анализы свидетельствовали о том, что пациент находился в состоянии сильного наркотического опьянения, сам же он требовал, чтобы его немедленно выписали, поскольку на улице его ждет знакомый.
Сотрудницы медучреждения, устав терпеть буйного мужчину, усадили его в кресло-каталку, вывезли за пределы больницы и высадили прямо на асфальт у гаражей, после чего спокойно удалились, хотя пострадавший не мог самостоятельно передвигаться и никаких бумаг не подписывал. В итоге сочинец вновь оказался в больнице — скорую помощь ему вызвали очевидцы.
Санитарку и сестру-хозяйку уволили, а сегодня мировой судья приговорил их к пяти месяцам исправительных работ каждой, признав виновными в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Впрочем, в силу приговор пока не вступил.
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