На железнодорожной станции в Подмосковье поселился цыганский табор

Жители Мамонтовского — это в подмосковном Пушкине — уже несколько дней бьют тревогу. На платформе поселился цыганский табор. Мужчины зазывают проходящих мимо женщин в рестораны. Дети просят мелочь. Грязно стало кругом. Шумное соседство всерьез обеспокоило тихий частный сектор, передает "ТВ Центр"

— Поскольку эта публика такая своеобразная. Я думаю, что, наверное, тут могут быть и наркотики. И все такое прочее.

Взрослые выглядят чистыми и трезвыми. А вот дети — чумазые. Спят прямо на деревянном полу, укутавшись в одеяла. Рядом валяется нехитрая еда — хлеб, какое-то мясо в пакете. Предметы гигиены. Этот мужчина представился Александром.

— А мы приехали на свадьбу. Отдохнули. А теперь ждём, чтобы табор приехал, и мы вместе уехали.

— А откуда он должен приехать?

— Из Москвы приедет.

— А куда поедете, если не секрет?

— В Рязань.

— А там что в Рязани?

— Наши дома, наши коттеджи.

Сорок человек три дня отдыхали на свадьбе, теперь отдыхают на платформе железнодорожной ветки, которая уходит в Ярославль, но никак не в Рязань.

Местные жители рассказали, что в Мамонтовском есть осевшие цыгане. Вроде бы проблем никому не доставляют. А вот новых гостей, которые поселились на железнодорожной станции, откровенно боятся и сейчас стараются не ходить здесь вечером.

— Я сегодня пошла в милицию, написала заявление.

— И что вам там сказали?

— Будут разбираться.

Пообщавшись с нашей съемочной группой, цыгане собрались и ушли. На лестнице столкнулись с сотрудником полиции. Тот прошёл мимо. И цыгане вернулись обратно. В полиции, по телефону 102, о быте цыган на станции выслушали очень внимательно. Вот итог почти десятиминутного разговора.

— Дмитрий Владимирович?

— Да, я Вас слушаю.

— Ну, в линейном отделении полиции сказали, что полицейские уже на месте. Принял у меня информацию дежурный Лёшин.

— Да вы что.

— Да.

Не сразу, но полицейских мы нашли. Вот два сотрудника в штатском, стоят спиной к нам. Беседуют с людьми, которые представились главными у группы цыган. Остальные в это время собрали вещи, сели в первую электричку и уехали. Не в Рязань и не в Ярославль — куда-то в сторону Москвы.

Как итог. Полицейского в форме мы видели всего одного, да и то — вдалеке и мельком. Но зато по вызову прибыли оперативные сотрудники. Они проверили у цыган документы. Табор снялся и уехал. Впрочем, оставили на платформе вот пакет с вещами. На траве тоже валяются вещи и использованные детские подгузники. Самое главное: куда уехал табор и надолго ли?

Спустя несколько часов на «Мамонтовской» было все также тихо. А вот жители Пушкина, в социальных сетях поделились: табор, в полном составе, с маленькими детьми, видели уже на соседних станциях.