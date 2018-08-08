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Владелец SKODA? Тогда не пропусти выгодный сервис в Атлант-М Тушино!
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Владелец SKODA? Тогда не пропусти выгодный сервис в Атлант-М Тушино! 

Wroom.ru 8 августа 2018
Фото: Wroom.ru
Заканчивается лето, а с ним вместе подходит к концу и срок летних сервисных акций. Успейте в последние жаркие дни воспользоваться выгодным предложением на сервис в Атлант-М Тушино!
Если ваша SKODA старше 4-х лет, то для вас будет действовать выгода до 40% и гарантией на все виды работ.
Получите промо-код прямо сейчас >>>
Такой жары не выдержал кондиционер вашей SKODA?  Не беда! Приезжайте в Атлант-М Тушино, заправим, а главное, проведем антибактериальную обработку системы кондиционирования. Дышите легко! Самое приятное  цена от 2 000р.
Вы у нас еще ни разу не были? Ну как же так! Надо исправлять это недоразумение, поэтому дарим вам выгоду 15% при первом визите на сервисные работы и выгоду 15% на оригинальные детали. От таких подарков не так просто отказаться.
А для тех, кто у нас не первый раз, есть особые предложения.
Видите сколько спецпредложений действует в последний теплый месяц? Порадуйте себя и свой автомобиль SKODA качественным сервисом перед началом осеннего сезона.
Запишите свою SKODA на выгодный летний сервис прямо сейчас по телефону: +7 (495) 780-9-780  Мы перезвоним
Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780  www.atlant-motors.ru
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