Владелец SKODA? Тогда не пропусти выгодный сервис в Атлант-М Тушино!

Заканчивается лето, а с ним вместе подходит к концу и срок летних сервисных акций. Успейте в последние жаркие дни воспользоваться выгодным предложением на сервис в Атлант-М Тушино!

Если ваша SKODA старше 4-х лет, то для вас будет действовать выгода до 40% и гарантией на все виды работ.

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Вы у нас еще ни разу не были? Ну как же так! Надо исправлять это недоразумение, поэтому дарим вам выгоду 15% при первом визите на сервисные работы и выгоду 15% на оригинальные детали. От таких подарков не так просто отказаться.

А для тех, кто у нас не первый раз, есть особые предложения.

Видите сколько спецпредложений действует в последний теплый месяц? Порадуйте себя и свой автомобиль SKODA качественным сервисом перед началом осеннего сезона.

Запишите свою SKODA на выгодный летний сервис прямо сейчас по телефону: +7 (495) 780-9-780 Мы перезвоним

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru