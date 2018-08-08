Несколько улиц Твери перекроют на время велогонок

11 и 12 августа в Твери будут проходить спортивные соревнования по велосипедному спорту памяти олимпийского чемпиона В. А. Капитонова. На это время на нескольких участках улиц будут ограничены движение и парковка на всех видах транспорта.

По постановлению администрации города Твери движение и парковка будут прекращены:

11 августа с 10:30 до 14:00 на набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира;

12 августа с 8 до 16 часов на набережной реки Лазури, на участке от улицы Орджоникидзе до Смоленского переулка.

На подъездах к указанным участкам установят знаки, регулирующие их объезд. Маршруты движения общественного транспорта на время велогонок также скорректируют в соответсвии с планом перекрытия улиц.