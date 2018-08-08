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Несколько улиц Твери перекроют на время велогонок
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Несколько улиц Твери перекроют на время велогонок 

tvernews.ru 8 августа 2018
Фото: tvernews.ru
11 и 12 августа в Твери будут проходить спортивные соревнования по велосипедному спорту памяти олимпийского чемпиона В. А. Капитонова. На это время на нескольких участках улиц будут ограничены движение и парковка на всех видах транспорта.
По постановлению администрации города Твери движение и парковка будут прекращены:
11 августа с 10:30 до 14:00 на набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира;
12 августа с 8 до 16 часов на набережной реки Лазури, на участке от улицы Орджоникидзе до Смоленского переулка.
На подъездах к указанным участкам установят знаки, регулирующие их объезд. Маршруты движения общественного транспорта на время велогонок также скорректируют в соответсвии с планом перекрытия улиц.
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