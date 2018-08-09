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В Красноярске на ул. Молокова появятся остановка и пешеходный переход
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В Красноярске на ул. Молокова появятся остановка и пешеходный переход 

АиФ Красноярск 9 августа 2018
Фото: АиФ Красноярск
После ремонта на улице Молокова в Красноярске появится пешеходный переход и новая остановка, сообщили в пресс-службе мэрии.
Все работы по благоустройству планируется закончить к концу октября. Новая остановка появится напротив существующей остановки «Городок». Бордюры вдоль улицы уже поменяли. Сейчас рабочие готовятся к смене асфальта. Кроме того, сделают островок безопасности для пешеходов, оборудованный опорами освещения и ограждениями. Возможности разворачиваться и делать левые повороты теперь не будет.
Сообщают, что полностью улицу перекрывать не собираются.
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