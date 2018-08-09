В Красноярске на ул. Молокова появятся остановка и пешеходный переход

После ремонта на улице Молокова в Красноярске появится пешеходный переход и новая остановка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Все работы по благоустройству планируется закончить к концу октября. Новая остановка появится напротив существующей остановки «Городок». Бордюры вдоль улицы уже поменяли. Сейчас рабочие готовятся к смене асфальта. Кроме того, сделают островок безопасности для пешеходов, оборудованный опорами освещения и ограждениями. Возможности разворачиваться и делать левые повороты теперь не будет.

Сообщают, что полностью улицу перекрывать не собираются.