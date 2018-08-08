За рулем без преград. В Нижнем открылись курсы вождения для инвалидов

Как бы ни переоборудовали общественный транспорт, он остаётся недружелюбным в отношении людей с ограниченными возможностями. И курсы вождения для инвалидов — пропуск в новую жизнь.

На ручном управлении

Государственная база по обучению инвалидов вождению в посёлке Дубравный закрылась полтора десятка лет назад. Для людей с ограниченными возможностями есть частная автошкола в Дзержинске, но инвалидов там учат водить «Оку» с механической коробкой передач, а большинство для удобства потом покупают машины с автоматикой. Многих смущает и то, что учиться приходится на магистралях провинциального города, а ездить потом — на оживлённых дорогах огромного мегаполиса.

И вот курсы вождения «Автомобилизация» открыла нижегородская общественная организация «Инватур».

«Теорию начинающие водители будут изучать в нашем офисе, — рассказал председатель «Инватура» Андрей Буланов . — Потом их ждут практические занятия в городе и на автодроме, на единственном в Нижнем учебном автомобиле с ручным управлением. Машину за свой счёт переоборудовала автошкола, с которой мы договорились о сотрудничестве. В первую группу набралось семь человек. Учиться они будут три месяца».

По словам Андрея Буланова, поддержку новобранцам автошколы окажут инвалиды, освоившие личный транспорт. Важно научить человека самостоятельно покидать авто, складывать коляску в багажник и передать ему ещё много других навыков, которые известны только водителю с инвалидностью.

«К сожалению, оплатить обучение мы не сможем, — продолжает Андрей Буланов. — Цена за курсы будет среднерыночной — около 25 тыс. рублей. Эти деньги частично можно будет компенсировать себе за счёт возврата НДФЛ».

Пропуск к свободе

Бизнес-тренер, общественный деятель и инвалид-колясочник Роман Пономаренко за рулём уже 16 лет. Обучался он как раз на закрытой теперь государственной базе в посёлке Дубравный. Роман рад, что теперь есть другие курсы вождения для инвалидов, но считает: закрытое прежде учебное заведение надо тоже возродить.

«База была полностью приспособлена под нужды инвалидов, — вспоминает Роман. — Везде пандусы, поручни. Но главное — общежитие. На время учёбы там можно было остановиться. Это очень удобно для ребят из районов нашей области».

По словам Романа Пономаренко, автомобиль — мощнейшее средство социальной реабилитации инвалидов. Люди получают возможность ездить на работу, путешествовать — всё же общественный транспорт их очень ограничивает в передвижении. А с правами для них снимаются многолетние рамки, и окружающая среда действительно становится свободной.

Роман Пономаренко первый автомобиль «Ока» получил от государства бесплатно — существовала в своё время такая программа. Сегодня инвалиды вынуждены покупать машину сами. Вкладываться приходится и в её переоборудование — установка ручного управления обойдётся в среднем в 15 тыс. руб.

Первые выпускники курсов вождения «Автомобилизация» получат стандартные права категории В с пометкой, что водят машину с ручным управлением.