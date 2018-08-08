Чем выше экологический класс машины, тем она вреднее: шок-статья!

После скандала с дизельгейтом автоконцерны долго журили по теме экологии. Инженеры в попыхах начали исправлять замечания, заодно повышая и экологический класс бензиновых машин. Однако все эти преобразования может и пошли на пользу природе, но точно не самим владельцам бензиновых автомобилей.

Исследование на тему «вредности» дизельных и бензиновых машин провели эксперты немецкого журнала «Шпигель» . Если кратно, то и те и другие по качеству выхлопа не уступают друг-другу.

Автопроизводители, которых заставили задуматься об экологии, начали модернизировать движки, чтобы снизить вредные для человека и климата выбросы. Апдейт моторов касался, в первую очередь, процесса сжигания поступающих в цилиндры топлива. Чтобы они не дымили их вынуждали активнее работать, но за счёт этого в сухом остатке начала появляться нанопыль в виде сажи, которая легко проникает через всякие фильтры в салон.

Сажа — мощный канцероген, способный вызывать нехорошие изменения в системе дыхательных органов. Короче говоря, если эта дрянь проникнет в ткань легких, предупреждают эксперты, готовьтесь посетить онколога или, если повезет, то всего лишь кардиолога.

При этом эксперты уверяют, что эта самая нанопыль начала появляться в машинах класса выше Евро-4.

Некоторые эксперты полагают, что журналисты «Шпигеля» не котрыли Америку, да микрочастицы сажи действительно остаются несгоревшими в моторах, но от выхлопа человек получает гораздо больше вреда

"Все эти заявления — это такой нажим, который пытается подтолкнуть к использованию электромобилей, — рассказал генеральный директор союза организаций технических экспертов Сергей Зайцев . — Естесственно они более экологичны, но инфраструктура на сегодняшний день эксплуатации электромобилей она практически не жизнеспособна. "

Кстати, недавно Гринпис также публиковал исследование на тему — экологичности машин. Так вот на автомобили приходится 90% всех выбросов, причем страдают прежде всего именно водители. Экологи измерили, что самая высокая концентрация токсичных газов именно внутри салона автомобиля.

Трудно поверить, но даже те, кто идёт пешком вдоль оживлённой трассы, вдыхают меньше загрязнённого воздуха, чем люди, находящиеся в салоне автомобиля.

"Фильтры в автомобилях защищают от пыли и от мелкодисперсных частиц, но практически не защищают от токсичных газов — это озон, оксиды азота, угарный газ, — рассказал Авторадио руководитель энергетической программы Гринпис России Василий Яблоков. -Концентрации могут даже доходить до предельно допустимых. Можно сделать такой вывод, что автомобиль — одно из самых загрязненных мест в городе. Самые высокие концентрации мы увидели на выезде из парковки, когда машины со включенным двигателем стоят. И, конечно, есть различие между тем, едете вы по свободной дороге, или в пробке стоите, или двигаетесь в плотном потоке".

Чтобы решить проблему с грязным воздухом, в Гринписе уверены, что нужно работать над альтернативой личных автомобилей: развивать общественный транспорт и инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов. Они создали петицию, которую уже поддержали около 30 тысяч человек.