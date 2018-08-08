В Москве начали подготовку объектов транспортной инфраструктуры к новому сезону

Транспортную инфраструктуру Москвы начали готовить к осеннему сезону, передает портал Мэра и Правительства Москвы . Специалисты проверяют работу 40 тысяч светофоров, а также надежность установки дорожных знаков, контроллеров и опор.

«С приближением осени все больше людей возвращаются в город, на дорогах становится больше автомобилей. Скоро, что особенно важно, начнется новый учебный год у школьников и студентов. Подготовка транспортной инфраструктуры в этих условиях — важная составляющая безопасности на дороге. Светофоры должны быть хорошо заметны водителям в любое время суток даже издалека, а знаки — надежно закреплены», — рассказал руководитель дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети ЦОДД Андрей Алексеев

Стоит отметить, что о любых неполадках технических средств организации дорожного движения можно сообщить по телефону: +7 (495) 539-54-54 или короткому номеру: 3210. Только за прошлую неделю служба эксплуатации ЦОДД приняла около трех тысяч сообщений о неисправностях дорожных знаков.