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В Москве начали подготовку объектов транспортной инфраструктуры к новому сезону
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В Москве начали подготовку объектов транспортной инфраструктуры к новому сезону 

Мои Черемушки 8 августа 2018
Фото: Мои Черемушки
Транспортную инфраструктуру Москвы начали готовить к осеннему сезону, передает портал Мэра и Правительства Москвы. Специалисты проверяют работу 40 тысяч светофоров, а также надежность установки дорожных знаков, контроллеров и опор.
«С приближением осени все больше людей возвращаются в город, на дорогах становится больше автомобилей. Скоро, что особенно важно, начнется новый учебный год у школьников и студентов. Подготовка транспортной инфраструктуры в этих условиях — важная составляющая безопасности на дороге. Светофоры должны быть хорошо заметны водителям в любое время суток даже издалека, а знаки — надежно закреплены», — рассказал руководитель дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети ЦОДД Андрей Алексеев.
Стоит отметить, что о любых неполадках технических средств организации дорожного движения можно сообщить по телефону: +7 (495) 539-54-54 или короткому номеру: 3210. Только за прошлую неделю служба эксплуатации ЦОДД приняла около трех тысяч сообщений о неисправностях дорожных знаков.
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