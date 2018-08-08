Выживет ли автосервис без официальной поддержки производителя?

Российский рынок послепродажного обслуживания сегодня предлагает автовладельцам варианты сервиса на любой вкус и кошелек — от официальных СТО при дилерских центрах до гаражей с подъемниками у знакомого «дяди Васи». Причем в последнее время нагрузка на сервисные центры только увеличивается: из-за сложной экономической ситуации россияне предпочитают отложить покупку нового автомобиля и еще какое-то время попользоваться уже имеющимся.

Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний срок службы автомобиля массовой марки в России приближается к пяти годам, а большинство автовладельцев готовы уйти от официального дилера после окончания срока гарантии. В таких условиях владельцам автосервисов необходимо понимать, какие варианты развития будут наиболее выгодны с точки зрения привлечения новых и удержания старых клиентов.

Одним из таких вариантов развития является проект Группы PSA под названием EuroRepairCarService. Его идея состоит в том, чтобы практически любой существующий автосервис сделать мультибрендовым. Происходит это за счет предоставления сравнительно недорогой франшизы, что особенно актуально для небольших СТО. Кроме этого, сервис получает доступ к широкой гамме запчастей фирменной марки Eurorepar по доступным ценам.

Проект EuroRepairCarService успешно реализован во многих странах мира и является частью стратегии Группы PSA в сфере послепродажного обслуживания автомобилей. В настоящее время сеть насчитывает более 3 тысяч сервисных центров по всему миру, а к 2021 году ее планируется расширить до 10 тысяч. Отдельное внимание здесь уделяется нашей стране — в течение ближайших пяти лет сеть EuroReparCarService в России будет увеличена до 500 станций, и ее первый мультибрендовый сервисный центр уже открылся в Москве в апреле этого года.

О том, какие выгоды получат независимые СТО от участия в этом проекте, сколько стоит франшиза, какие гарантии имеют запчасти фирменной марки Eurorepar, чему будут обучать персонал — обо всем этом в рамках конференции « Автосервис — 2018 » расскажет глава департамента сервиса и запасных частей в регионе Россия, Украина и СНГ Группы PSA, Евгений Болдырев

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