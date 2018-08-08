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В Волгоградской области фанатов алкоголя оставили без прав
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В Волгоградской области фанатов алкоголя оставили без прав 

v1.ru 8 августа 2018
Фото: v1.ru
Водительские удостоверения четырех хронических алкоголиков аннулировали в Клетском районе Волгоградской области.
Врачи диагностировали у жителей Клетского района зависимость от алкоголя
— Проверка показала, что четверо местных жителей, вставшие на учет с зависимостью от алкоголя, получили права, — уточнили в пресс — службе Волгоградской областной прокуратуры. Сотрудники надзорного органа обратились в суд и сделали четырех мужчин пешеходами.
Проехать по дорогам Волгоградской области мужчинам с диагнозом от наркологов не получится при всем желании — прокуратура Клетского района пообещала проследить за исполнением судебного решения.
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