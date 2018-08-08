В Волгоградской области фанатов алкоголя оставили без прав

Водительские удостоверения четырех хронических алкоголиков аннулировали в Клетском районе Волгоградской области.

Врачи диагностировали у жителей Клетского района зависимость от алкоголя

— Проверка показала, что четверо местных жителей, вставшие на учет с зависимостью от алкоголя, получили права, — уточнили в пресс — службе Волгоградской областной прокуратуры . Сотрудники надзорного органа обратились в суд и сделали четырех мужчин пешеходами.

Проехать по дорогам Волгоградской области мужчинам с диагнозом от наркологов не получится при всем желании — прокуратура Клетского района пообещала проследить за исполнением судебного решения.