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Глубокая колея на Жигулевской ГЭС образовалась из-за жары и пробок
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Глубокая колея на Жигулевской ГЭС образовалась из-за жары и пробок 

63.ru 8 августа 2018
Фото: 63.ru
Представители Поволжуправтодора сообщили причину образования колейности на Жигулевской ГЭС. По их словам, дорогу во время жары продавили грузовики. Последствия запечатлели на видео автомобилисты.
— Существенным фактором в образовании колейности стала статическая нагрузка на перегретое из-за продолжительной аномальной жары покрытие от большегрузных автомобилей, когда машины либо стоят в пробке, либо медленно передвигаются. Заторы возникают из-за реверсивного движения на плотине ГЭС и сужения проезжей части в одну полосу у поста ДПС «Рубеж». По ней транзитный транспорт осуществляет безопасный поворот на 90 градусов на дорогу в объезд участка строительства трехуровневой развязки, — объяснили 63.ru в Поволжуправтодоре.
По словам представителей организации, сейчас специалисты рассматривают вопрос об изменении схемы организации движения на данном участке. Изначально планировалось, что схема объезда будет действовать до окончания строительства развязки. А его назначили только на конец 2019 года.
Ремонт проезжей части на Жигулевской ГЭС стартовал в мае 2017 года, а закончился в ноябре. Дорогу укладывали по новой технологии, используя гранитно-литую смесь. Обновлённый мост открывали в торжественной обстановке с церемонией перерезания красной ленточки и подарками. Дорожники обещали, что новый участок трассы прослужит не менее 15 лет. Впрочем, гарантийный срок составляет 8 лет.
Это единственный в Самарской области автомобильный мост через Волгу. Второй мост, в Шигонском районе у села Климовка, власти обещают построить не раньше 2019 года. Проект прошел государственную экспертизу. Проезд по мосту, скорее всего, сделают платным.
В областном правительстве также рассматривают возможность возведения моста через Волгу у Октябрьска.
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