В России составлен рейтинг самых опасных видов пассажирского транспорта

Светлана Викторовна, какой вид транспорта в России сегодня наиболее опасен для пассажиров, если ориентироваться на данные вашей статистики и каким образом вы делали расчеты?

Светлана Гусар : За время работы закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков нам удалось накопить большой объем данных. Он позволяет достаточно уверенно говорить о многих показателях. Для того чтобы оценить такой параметр, как аварийность, мы посчитали количество потерпевших из 10 миллионов перевезенных пассажиров каждым видом транспорта. На первом месте пока водный транспорт. При сравнительно небольшом количестве пассажиров, перевозимых этим видом транспорта, число потерпевших самое внушительное — 120 человек на 10 миллионов. Такой показатель — результат нескольких крупных происшествий, которые в последнее время происходили на воде. Они оказали серьезное влияние на статистику.

На втором месте в этом рейтинге воздушный транспорт. Здесь нужно сделать уточнение, что речь преимущественно идет о вертолетах. Самолеты в основном выполняют рейсы не только внутри страны, но и за ее пределами, поэтому авиакомпании освобождаются от необходимости страховать своих пассажиров в рамках российского закона об ответственности перевозчиков. Им разрешается покупать международный полис, который соответствует требованиям международного законодательства. Так вот, в сегменте вертолетных перевозок на 10 миллионов перевезенных пассажиров приходится 30 пострадавших.

Если смотреть число погибших, а не раненых, то картина получается несколько иная. На первом месте будет воздушный транспорт, где самый высокий показатель погибших — 23 человека на 10 миллионов пассажиров. Водный — на втором. За ними идут автомобильные пассажирские перевозки, причем именно в сегменте междугородных, а не городских перевозок.

Чем это можно объяснить?

Светлана Гусар: Думаю, в основном высокими скоростями: в условиях города сильно не погоняешь. Причем здесь имеет место и сезонный фактор. Летом аварий с пострадавшими на автотранспорте больше. Казалось бы, должно быть наоборот: зимой хуже и погодные условия, и дорога. Но аварий больше летом: водители расслабляются, чаще нарушают скоростной режим. К тому же интенсивность перевозок с началом отпусков резко увеличивается, а более высокие скорости движения в летний период, которые обеспечиваются хорошими дорожными условиями, к сожалению, приводят и к более тяжелым авариям.

Самое большое количество потерпевших пассажиров — на водном транспорте. На втором месте вертолеты

Мы еще мониторим такой показатель, как среднее число потерпевших в одной аварии. И здесь лидирует пока тоже внутренний водный транспорт. На втором месте междугородние автобусные перевозки. На водном транспорте среднее количество потерпевших в одной аварии — 11 человек, в сегменте межгорода — 2,5 человека.

Какой вид транспорт сейчас можно считать наименее аварийным?

Светлана Гусар: Трамваи и пригородные электрички — это две основные категории, где на 10 миллионов пассажиров самые низкие показатели по погибшим и раненым.

Какова средняя выплата пассажирам, пострадавшим при аварии на том или ином виде транспорта?

Светлана Гусар: Основная часть выплат по этому виду страхования осуществляется за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира. Выплата за погибшего составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей. По здоровью, если смотреть в целом по всем видам транспорта, средняя выплата, как мы говорим, «с синяками» (мелкие ушибы, за которые по закону полагается минимальная компенсация в 1 тысячу рублей. — Прим. ред.) составляет порядка 183,5 тысячи рублей. Без «синяков» средняя выплата составляет около 246 тысяч рублей.

Показатель довольно сильно отличается в зависимости от вида транспорта. Самые большие выплаты за вред, причиненный здоровью, на воздушном транспорте — для пассажиров такие аварии всегда оборачиваются наиболее серьезными повреждениями, а зачастую вообще приводят к гибели.

Все ли пассажиры сегодня застрахованы?

Светлана Гусар: Страхование по закону об обязательной ответственности перевозчика покрывает практически все виды пассажирского транспорта. Исключение составляет на сегодняшний день лишь легковое такси. Особый статус у метрополитена. Он не обязан страховать свою ответственность перед пассажирами, но в связи с тем, что предприятия платежеспособны — их всего семь по стране, граждане, пострадавшие при аварии в метро, имеют право на получение компенсации непосредственно от самого метрополитена в том же объеме, что и пассажиры других видов транспорта. В целом охват по всем сегментам перевозок варьируется от 85 до 90 процентов. Это позволяет говорить о высокой степени защищенности пассажиров. Пятилетний анализ работы закона показал, что это реально работающий вид страхования, в рамках которого уже было выплачено 4,3 миллиарда рублей.

Самые низкие показатели по погибшим и раненым пассажирам — у трамваев и пригородных электричек

Это еще и определенная веха в российском законодательстве, так как впервые в истории России на уровне обязательного страхования были введены фиксированные суммы страховых выплат за вред здоровью потерпевших, которые определяются не фактически понесенными человеком расходами на лечение, а лишь степенью причиненного вреда. Данные выплаты, как правило, гораздо выше. Также важно отметить, что и база для расчета таких выплат с самого начала зафиксирована на очень высокой планке — 2 миллиона рублей. Например, если сравнивать с возможными выплатами пострадавшему в рамках ОСАГО, то выплаты для пассажиров выше в четыре раза. Представьте, за одну и ту же травму человек, будучи пассажиром автобуса или пешеходом, получит две разные выплаты, величина которых отличается в четыре раза!

Возможно, стоило бы привести выплаты по всем видам страхования к единому знаменателю.

Светлана Гусар: Мы знаем, что в планах у министерства финансов есть унификация. Но любое поднятие лимитов выплат упирается в увеличение стоимости страхования. И если сейчас просто поднять лимит до 2 миллионов по ОСАГО, это абсолютно точно существенно отразится на тарифной политике. Это сейчас является сдерживающим фактором. Поэтому государство принимает очень осторожные поступательные шаги в части увеличения лимитов.

Кстати, еще один плюс закона об ответственности перевозчиков в том, что выплаты по нему не имеют срока исковой давности. Даже если человек не воспользовался своим правом на получение компенсации сразу после аварии, он может позже обратиться за выплатой. У нас есть события, которые заявляются спустя три, четыре года, просто по причине того, что люди либо не знали, либо занимались восстановлением своего здоровья, и им было не до побегов к страховым компаниям. Их не очень много, но тем не менее они есть.

Средний срок со дня происшествия до дня подачи заявления на выплату компенсации сейчас составляет 148 дней. С даты события до даты выплаты — 178 дней — сюда входит срок на предоставление недостающих документов и решение других вопросов, которые возникают в процессе урегулирования убытка.

Стоит помнить, что ЧП на транспорте, в результате которого пассажир травмировался, должно быть задокументировано — это необходимо для получения компенсации. Так как большинство происшествий на пассажирском транспорте — это ДТП с участием автобусов, то основными документами, подтверждающими факт и обстоятельства причиненного вреда являются документы ГИБДД . Также таким документом на любом виде транспорта может быть акт, который в соответствии с недавним приказом Минтранса России после каждого происшествия обязан составить сам перевозчик.

Если страховая компания лишилась лицензии, кто выплачивает компенсацию пострадавшим в аварии пассажирам?

Светлана Гусар: Для этого есть НССО и компенсационный фонд — обязательный атрибут всех законов об обязательном страховании ответственности. Он формируется из отчислений страховых компаний. По закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков три рубля с каждой сотни рублей идут в компенсационный фонд.

К счастью, у нас все-таки не так много компаний прекращают работу. И все последние случаи ухода с рынка идут с передачей страхового портфеля. В этом случае договоры, заключенные уходящим с рынка страховщиком, передаются на обслуживание другой страховой компании и никуда не пропадают. Новый страховщик принимает на себя ответственность и производит выплаты в соответствии с условиями принятого договора страхования, не используя средства компенсационного фонда.

Если же портфель не передавался, то по всем обязательствам таких нерадивых страховщиков перед потерпевшими отвечает НССО, осуществляя компенсационные выплаты.

Страхование ответственности перевозчиков собираются распространить на такси. Какой может быть стоимость страховки для таксистов?

Светлана Гусар: Госдума может рассмотреть законопроект о страховании пассажиров такси во время осенней сессии 2018 года. Поправки в любом случае предусматривают переходный период сроком в один год. За это время будут разработаны тарифы, а сами таксисты смогут подготовиться к новым правилам. Так что законопроект вступит в силу не ранее конца 2019 года.

По предварительным оценкам стоимость договора страхования для одной машины может составить порядка 3-5 тысяч рублей в год. Это прибавит не больше 3 рублей к стоимости одной поездки.

Но таксисты и сейчас жалуются, что у них есть трудности с заключением договоров по ОСАГО со спецметкой. Якобы из-за высокой аварийности этого вида транспорта страховщики не хотят работать с таксистами. Не возникнет ли эта проблема и в рамках закона об ответственности перевозчиков?

Светлана Гусар: Проблема доступности ОСАГО существует не только у такси. Обуславливается она единственным фактором — тарифообразованием. По статистике, частота ДТП в сегменте такси действительно в три раза выше, чем в случае с обычными автомобилями. Но на самом деле это ни о чем не говорит. Объясню, почему. Обычный человек передвигается на своем автомобиле час с утра и час вечером. Таксисты ездят фактически 20 часов — именно столько составляет среднее время эксплуатации машины такси в сутки. Они в 10 раз больше ездят, но при этом аварийность у них всего в три раза выше, чем у обычных автомобилистов. Понятно, что эта высокая степень аварийности обусловлена лишь интенсивностью использования автомобиля. Если бы вы были страховщиком и понимали, что выплаты по такси у вас превышают сборы, вы бы тоже пытались как-то ограничить к себе приток клиентов-таксистов. Только этим обуславливается проблема с заключением договоров по ОСАГО.

Что касается доступности страхования ответственности перевозчиков, то я ни разу не слышала, чтобы кто-то не мог купить страховку — у нас таких жалоб в объединении нет. Дело все в том, что по ОСАГО 90 процентов выплат, если не больше, — это выплаты «за железо». По закону об ответственности перевозчиков 97 процентов выплат — это компенсации за вред жизни и здоровью. При этом, к счастью, аварий с погибшими и ранеными значительно меньше, чем фактов причинения вреда «железу». Кроме того, расходы на восстановление автомобиля зависят от инфляции, от курса доллара. «Железо» привязано, к сожалению, к необходимости покупки запчастей, стоимость которых тоже очень сильно зависит от упомянутых факторов. Выплаты по закону о страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами существуют вне этой зависимости. Поэтому проблем с заключением договоров по этому виду страхования нет, и в перспективе они тоже вряд ли возникнут.

Справка «РГ»

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу действует в России с 2013 года. Его требования распространяются практически на все виды транспорта, включая автобусные и троллейбусные перевозки. Такси в закон на этапе его разработки и утверждения не вошли из-за того, что этот рынок на тот момент не был отрегулирован.

Максимальная выплата за причинение ущерба жизни и здоровью по закону об ответственности перевозчиков достигает двух миллионов рублей. Также предусмотрена компенсация вреда, нанесенного багажу, в пределах 23 тысяч рублей. Защита пассажиров легковых такси сейчас обеспечивается в рамках ОСАГО со специальной отметкой, по которому максимальная выплата за вред жизни и здоровью не превышает 500 тысяч рублей.