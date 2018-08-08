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С начала года «КамАЗ» увеличил производство на 5%
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С начала года «КамАЗ» увеличил производство на 5% 

PNZdrive 8 августа 2018
Фото: PNZdrive
В июле производственные подразделения ПАО «КамАЗ» завершили свою работу по выпуску основных видов продукции, по итогам первых семи месяцев 2018 года продолжая опережать прошлогодние результаты. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба предприятия.
Всего с начала текущего года с конвейера предприятия сошло 21 537 грузовых автомобилей. Эта цифра на 5,4 процента превзошла показатель, продемонстрированный годом ранее. При этом, согласно опубликованным статистическим данным, в июле завод отгрузил своим потребителям более 4,1 тысячи двигателей и силовых агрегатов, с начала года этот показатель остановился на отметки в 23,3 тыс. (АППГ — 19 тыс.).
Также «КамАЗ» с долей 42% сохраняет лидирующую позицию на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 т. Останавливаться на достигнутом предприятие не собирается. Согласно бизнес-плану, в 2018 году «КамАЗ» планирует продать на 13% больше грузовиков, чем в прошлом году. В количественном выражении это составит 43,1 тыс. единиц техники. Если расчеты предприятия оправдаются, по итогам 2018 года «КамАЗ» может рассчитывать на прибыль в размере 1,6 млрд рублей.
Напомним, в понедельник «КамАЗ» временно приостановил производство: с 6 по 20 августа предприятие ушло на непродолжительные летние каникулы. Первую часть корпоративного отпуска камазовцы «отгуляли» с 9 по 21 января. По традиции время остановки конвейера используют для того, чтобы отремонтировать и модернизировать оборудование, которое обычно работает в круглосуточном режиме.
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