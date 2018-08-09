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Страдавший от невостребованности шоумен выпал с 25-го этажа гостиницы
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Страдавший от невостребованности шоумен выпал с 25-го этажа гостиницы 

ТК «Звезда» 9 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Трагедия произошла восьмого августа. Шоумен Александр Чевгун выпал с 25-го этажа гостиницы, расположенной на Измайловском шоссе.
Российский шоумен, ведущий развлекательных мероприятий Александр Чевгун выпал с 25-го этажа гостиницы, расположенной на Измайловском шоссе. От полученных травм он скончался.
Трагедия произошла восьмого августа. Чевгун упал на четырехэтажный пристрой здания, он умер до приезда медиков, сообщает MK.
По данным издания, перед смертью Чевгун арендовал одноместный номер гостиницы «Бета» в Измайлово на сутки, при этом попросив у администраторов отеля самый высокий этаж, якобы чтобы насладиться красивым видом Москвы.
Со слова коллег шоумена, его угнетало отсутствие работы, так как летом в развлекательной индустрии не сезон.
Все обстоятельства смерти ведущего устанавливаются.
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