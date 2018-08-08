Техосмотр снова станет реальным и обязательным

Поправки Минэкономразвития в закон о проведении техосмотра (Федеральный закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ), вводящие уголовное наказание за проведение фиктивного техосмотра и штрафы для водителей за его отсутствие, могут быть внесены в Госдуму уже в сентябре. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

По его словам, согласно предложенному МЭР законопроекту, ответственность за организацию проведения техосмотра, необходимого для заключения договора ОСАГО, вновь будет возложена на МВД , а не на Ространснадзор , как предполагалось ранее. Как пояснил Ефремов, по одной из версий закона, Российский союз автостраховщиков (РСА) должен был заниматься аккредитацией компаний, проводящих техосмотр, а работа по жалобам и внеплановым проверкам возлагалась на Ространснадзор, который никогда ранее ничем подобным не занимался.

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«В последний момент правительством было принято решение, что госконтроль по закону о техосмотре будет выполнять ГИБДД , — рассказал он. — При этом не произойдет увеличения числа штатных сотрудников ГИБДД, финансирование будет в том объеме, которое сегодня ГИБДД имеет, но на нее возлагается роль проверок по жалобам и проведения внеплановых проверок. Нам легче взаимодействовать с ГИБДД, потому что у нас уже налажено эффективное взаимодействие, обмен информации».

Законопроект также предполагает введение сначала фотофиксации, а затем в видеофиксации проведения техосмотра каждого автомобиля. Пункты техосмотра будут нести уголовную ответственность за фальсификацию диагностических карт, которые будут только электронными и будут поступать в единую информационную систему сразу после проведения техосмотра. К пунктам техосмотра будут обязательно предъявляться требования по пропускной способности — она должна соответствовать количеству выданных диагностических карт. Каждые два года владельцы пунктов техосмотра должны будут подтверждать их техническое состояние и квалификацию экспертов. Законопроектом также вводятся требования к зданиям для проведения техосмотра.

Обсуждаемый сейчас размер штрафа для водителей за отсутствие техосмотра, по словам Ефремова, составляет 2 тыс. рублей, но эта цифра может быть пересмотрена. По его оценке, стоимость прохождения техосмотра для водителей может вырасти, так как нынешняя цена делает неэффективным для компаний проведения реального осмотра, вследствие чего и распространилась практика простой продажи диагностических карт, в том числе агентами страховщиков. Обязательная фото и видеофиксация потребует от операторов пунктов техосмотра дополнительных затрат на оснащение помещения, что, скорее всего, скажется на стоимости процедуры, предположил Ефремов.

РСА также планировал с 1 сентября запустить автоматическую фиксацию через камеры ГИБДД с выставлением штрафов водителям, которые ездят без полиса ОСАГО. Однако, по словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева , проект не запустится в названные даты, так как ГИБДД и РСА не могут пока договориться о том, с какой частотой должны выставляться штрафы водителю без полиса — раз в день или по факту проезда под камерой.

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