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Альпинисты начали работать под сводами Октябрьского моста
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Альпинисты начали работать под сводами Октябрьского моста 

Вологда.рф 8 августа 2018
Фото: Вологда.рф
Специалисты-верхолазы будут работать на объекте до середины октября, выполняя работы по «лечению» Октябрьского моста. В их задачи входит проведения комплекса мероприятий.
— Альпинисты должны снять рыхлый бетон, провести пескоструйную обработку арматуры. Когда придут отделочные материалы, эти же специалисты будут вести капитальный ремонт моста. В общей сложности мы планируем занять альпинистов на объекте в течение двух с половиной месяца, — прокомментировал заместитель директора ООО «Интелстрой» Артем Соболев.
Параллельно подрядчик готовит площадку для техники на берегу реки Вологда. Здесь уже срезаны кустарники и убран мусор, экскаватор прокладывает путь менее тяжелым машинам.
Проектом капитального ремонта Октябрьского моста предусмотрены работы по укреплению опор с помощью бетонирования, организации лестничных сходов и смотровых площадок, замене асфальтового покрытия. На время проведения работ на объекте планируется ввести реверсивное движение. Порядок движения сейчас согласовывается с городскими властями и ГИБДД. Для пешеходов будет открыт проход по одному из тротуаров.
На капремонт Октябрьского моста выделено порядка 75 млн рублей из областного бюджета. 27 июля Губернатор Олег Кувшинников лично проинспектировал объект. Всего в ближайшие пяти лет на развитие улично-дорожной сети Вологда получит от региона около 1,5 млрд рублей. Часть средств уже выделена. В 2018 году в областной столице идет уширение пр. Победы, улиц Преминина, Ленинградская и Ярославская, ремонт Каменного моста.
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