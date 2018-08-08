Альпинисты начали работать под сводами Октябрьского моста

Специалисты-верхолазы будут работать на объекте до середины октября, выполняя работы по «лечению» Октябрьского моста. В их задачи входит проведения комплекса мероприятий.

— Альпинисты должны снять рыхлый бетон, провести пескоструйную обработку арматуры. Когда придут отделочные материалы, эти же специалисты будут вести капитальный ремонт моста. В общей сложности мы планируем занять альпинистов на объекте в течение двух с половиной месяца, — прокомментировал заместитель директора ООО «Интелстрой» Артем Соболев.

Параллельно подрядчик готовит площадку для техники на берегу реки Вологда. Здесь уже срезаны кустарники и убран мусор, экскаватор прокладывает путь менее тяжелым машинам.

Проектом капитального ремонта Октябрьского моста предусмотрены работы по укреплению опор с помощью бетонирования, организации лестничных сходов и смотровых площадок, замене асфальтового покрытия. На время проведения работ на объекте планируется ввести реверсивное движение. Порядок движения сейчас согласовывается с городскими властями и ГИБДД . Для пешеходов будет открыт проход по одному из тротуаров.