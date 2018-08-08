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Итальянские мошенники ломали нанятым людям конечности ради страховых выплат
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Итальянские мошенники ломали нанятым людям конечности ради страховых выплат 

Деловая газета «Взгляд» 8 августа 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В итальянском Палермо задержаны 11 членов двух преступных группировок, которые нанимали людей для того, чтобы сломать им конечности, а потом получить медицинскую страховку.
Мошенники выискивали нищих, безработных, алкоголиков и людей с отклонениями в физическом развитии, которым потом «ломали кости рук и ног, зачастую при помощи дисков от штанги весом 20 килограммов», сообщили в полицейском управлении Палермо, передает РИА «Новости».
Потом они инсценировали ДТП. «Пострадавшие» попадали в больницу, а мошенники получали страховые выплаты, которые могли достигать 100-150 тыс. евро. Нанятые «пострадавшие» при этом получали за перелом руки или ноги 300 — 500 евро.
Мошеникам помогала медсестра местной больницы, передававшая им обезболивающие препараты. Она тоже задержана.
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