Итальянские мошенники ломали нанятым людям конечности ради страховых выплат

В итальянском Палермо задержаны 11 членов двух преступных группировок, которые нанимали людей для того, чтобы сломать им конечности, а потом получить медицинскую страховку.

Мошенники выискивали нищих, безработных, алкоголиков и людей с отклонениями в физическом развитии, которым потом «ломали кости рук и ног, зачастую при помощи дисков от штанги весом 20 килограммов», сообщили в полицейском управлении Палермо, передает РИА «Новости»

Потом они инсценировали ДТП. «Пострадавшие» попадали в больницу, а мошенники получали страховые выплаты, которые могли достигать 100-150 тыс. евро. Нанятые «пострадавшие» при этом получали за перелом руки или ноги 300 — 500 евро.

Мошеникам помогала медсестра местной больницы, передававшая им обезболивающие препараты. Она тоже задержана.