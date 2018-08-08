Чудо природы: на Конгресс-холле в Уфе зажурчал водопад

Прохожим, по всей видимости, пришёлся по душе «водный аттракцион»

В самом центре Уфы, на лестнице, ведущей к Конгресс-холлу, образовался искусственный водопад. Причиной послужил крупный ливень, обрушившийся на башкирскую столицу в среду, 8 августа. Очевидцы засняли, как по ступеням бурными потоками стекает вода. Занятный видеоролик выложила в социальные сети местная жительница.

Судя по кадрам видео, пешеходам потоп нисколько не мешает и даже доставляет радость.

— Природное явление на Конгресс-холле — водопад, — прокомментировала автор видео.

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