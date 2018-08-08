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Чудо природы: на Конгресс-холле в Уфе зажурчал водопад
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Чудо природы: на Конгресс-холле в Уфе зажурчал водопад 

ufa1.ru 8 августа 2018
Фото: ufa1.ru
Прохожим, по всей видимости, пришёлся по душе «водный аттракцион»
В самом центре Уфы, на лестнице, ведущей к Конгресс-холлу, образовался искусственный водопад. Причиной послужил крупный ливень, обрушившийся на башкирскую столицу в среду, 8 августа. Очевидцы засняли, как по ступеням бурными потоками стекает вода. Занятный видеоролик выложила в социальные сети местная жительница.
Судя по кадрам видео, пешеходам потоп нисколько не мешает и даже доставляет радость.
— Природное явление на Конгресс-холле — водопад, — прокомментировала автор видео.
БашЧП Видеорегистратор ДТП/Vk.com
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