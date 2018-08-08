Такси против лошадей. Как в Уфе 100 лет назад шла борьба за пассажиров

Этим летом вышло в свет сочинение учёного Михаила Роднова «Первое уфимское авто». В книге, помимо истории появления автомобиля в городе, о которой «АиФ-Башкортостан» рассказывал ранее, описывается, как владельцы «чертовой машины» пытались использовать ее в коммерческих целях. Но извозчики на лошадях оказались сильными конкурентами.

Лошадь или машина?

В 1906 году в городе появился первый автомобиль. А уже весной 1907-го, как сообщает автор, местный предприниматель Павел Коропачинский обращается к городским властям с идеей междугороднего сообщения.

«Между Уфою и Стерлитамаком и Уфою и Бирском с 15 июля устанавливается автомобильное движение… Будут ходить два автомобиля по 6 мест. На Стерлитамак движение будет по тракту, а на Бирск по просёлочной дороге. До Стерлитамака считается 120 вёрст. Путь этот будет проходиться в 3 часа, а до Благовещенского завода, например, — в час» — пишет журналист «Уфимского края» 13 мая.

Чуть позже Коропачинский обратился в городскую управу с ходатайством организовать перевоз пассажиров до вокзала, на пароходные пристани и по улицам. Плата от Верхне-Торговой площади до вокзала, до пристаней и Оренбургской переправы с пассажира без багажа — 10 к., с багажом не более 1 п. — 15 к., с детей моложе 10 лет — 5 коп., с учащихся, при предъявлении билета от учебного начальства, — в половинном размере, сообщала та же газета.

Гордума удовлетворила ходатайство. Но предприниматель столкнулся с вольной почтой. В то время доставкой корреспонденции и перевозками людей занимались частники, заключившие с казной контракт, другим это делать запрещалось.

Коропачинский приобрёл автомобили для города — «изящные двухъярусные» и для уезда — «одноярусные пассажирские и грузовые» — и обратился за разъяснением к властям. Но вышли непредусмотренные осложнения. Управа назначила настолько низкую таксу, что она не оправдывала расходы по содержанию машин, губернская администрация не разрешила маршруты между городами из-за вольной почты.

Почему победили ямщики

О крахе начинания рассказал «Вестник Уфы» 9 августа 1907 года.

По мнению Михаила Роднова, так власти предупредили возможный социальный взрыв. Ведь промысел извозчиков кормил сотни семей.

«Появление конкурента создало бы социальные проблемы и снизило городские доходы. Поэтому, видимо, городская власть, формально не отказавшись от прогрессивного транспорта, не допустила его на рынок, установив низкие расценки. Аналогичная ситуация была с междугородними перевозками. На гужевых трактах действовали ямщицкие станции, содержатели которых брали с торгов подряд у местного земства (самоуправления). Тут механический конкурент отбирал средства существования у ямщиков», — считает историк.

Всё же время от времени попытки использовать прогресс на рынке перевозок предпринимались. «Вестник Уфы» 18 февраля 1910 года рапортует:

«В Уфе нашёлся один предприниматель З., который входит в сношения со столичной фирмой по покупке автомобилей на льготных основаниях. Он с лета думает открыть правильное автомобильное движение. Будут две линии: Торговая площадь — Сафроновская пристань и Торговая площадь — Оренбургская пристань».

Идея, видимо, не реализовалась, но тут же возникла другая. 26 июня «Уфимский край» сообщает, что с весны 1911 года в городе и окрестностях открывается автомобильное пассажирское сообщение. Формируется «компания лиц, обладающих капиталом. В начале августа предприниматели поедут за границу для заказа автомобилей». Чем закончилась эта история, пресса умалчивает.

В 1911 году механик Иван Гневашин из посёлка Тирлян Оренбургской губернии предложил организовать автомобильное грузовое и пассажирское движение между Уфой и Стерлитамаком. Людей он собирался перевозить на омнибусах со скоростью 4 — 20 вёрст.

Первый биржевой автомобиль

Летом 1911 года в Уфе предпринимается первая попытка организации городского такси. Интересно, что слова «таксомотор» журналист ещё не знал. Поэтому заметка вышла с заголовком «Биржевой автомобиль»:

«В городскую управу поступило ходатайство З. Еремина о разрешении ему с 1912 г. иметь биржевой автомобиль, который будет, по выражению просителя, «фигурировать как городской извозчик»» — сообщает «Уфимский вестник».

Коммерческие перевозки начались с весны 1912 года. Но их организовал семипалатинский мещанин Д. Линецкий. Стоянку такси определили на углу ул. Центральной и Большой Успенской, рядом с городской управой.

«Такса г. Линецким установлена следующая: за 1 час весь автомобиль на 6 персон стоит 7 руб., полчаса — 4 р. С каждого при числе седоков 1-3 будет взиматься за час 5 р., за полчаса — 3 р.», — написала местная пресса.

Автор считает, что тогда для небольшого города такси, да ещё при высоких ценах, было вряд ли сильно востребовано. Тем более что владельцы гостиничного бизнеса предпочли завести машины для обслуживания постояльцев отелей. От «Большой Сибирской гостиницы», «России», «Руси» ходили автомобили до вокзала, пароходных пристаней и по городу.

Наконец, 6 января 1915 года «Уфимский вестник» сообщил, что губернским правлением 29 декабря разрешено Е. Якиной автобусное движение между Уфой и Стерлитамаком на автобусе в 60 сил, вместимостью на 16 пассажиров и двух служащих с правом остановки вне городской черты.