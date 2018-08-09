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В Калининграде гинкго у Центрального рынка и вековой дуб на проспекте Мира станут памятниками природы
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В Калининграде гинкго у Центрального рынка и вековой дуб на проспекте Мира станут памятниками природы 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде два дерева признают памятниками природы. Об этом сообщает сайт регионального министерства природных ресурсов.
Речь идёт о гингко двухлопастном, растущем возле Центрального рынка, и вековом дубе около штаба Балтийского флота на проспекте Мира. Кроме того, статус особо охраняемой природной территории регионального значения получат две аллеи черешчатого дуба в Нестеровском районе, вдоль дорог Калининград — Нестеров и Нестеров — Ясная Поляна. Наконец, тот же статус присвоят огромному валуну на вершине горы Дозор в Виштынецком парке.
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