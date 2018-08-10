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В Калининграде открыли памятник сому
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В Калининграде открыли памятник сому 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Напомним, идея создания памятника усатому обитателю калининградской реки принадлежит петербургской строительной компании, которая ведет работы на мосту Высоком. В самом начале реконструкции, во время обследования опор, водолазы наткнулись на огромного 200-киллограммового сома.
Изготовил скульптуру калининградский скульптор Андрей Шевцов по эскизу победителя детского конкурса идей, организованного при поддержке администрации города, подрядчика и редакцией газеты «Страна Калининград».
Сначала сома планировали «поселить» рядом с входом в туннель со стороны Рыбной деревни, но потом решили оставить его на набережной около территории будущей «Рыбной деревни-2».
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