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В Калининграде установили памятник сому
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В Калининграде установили памятник сому 

РИА Новости 10 августа 2018
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 10 авг — РИА Новости. Скульптуру сома установили около старинного городского моста Высокий в Калининграде, который реконструировали к чемпионату мира по футболу.
Подарить городу новую достопримечательность решили строители, которые проводили реконструкцию. В июле 2016 года при обследовании опор старинного моста Высокого в Калининграде водолазы обнаружили огромного сома весом 200-220 килограммов, который несколько дней мешал им проводить подводные исследования железобетонных конструкций. Строители решили не отлавливать рыбу, а дождаться, пока она сама уплывет из-за шума.
"Вообще сама по себе история очень интересная, у нее очень много участников, красочный финал — это всегда очень приятно, сам сом будет напоминать о реконструкции моста Высокий, о подрядчике. Им приходилось непросто, но объект введен в эксплуатацию, успешно функционирует", — сказал журналистам замглавы администрации Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
Какой будет фигура сома, решил конкурс на лучшую идею памятника усатому обитателю реки «На Фонтанке — Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом», который при поддержке администрации города провела петербургская компания-подрядчик работ по реконструкции «АБЗ-ДОРСТРОЙ» и редакция газеты «Страна Калининград».
Всего в конкурсе приняли участие более 160 человек, которые прислали на рассмотрение жюри рисунки, скульптуры из пластилина, теста, папье-маше и других материалов. В состав жюри вошли строители, скульпторы, представители городской администрации, а также журналисты. Идеи победителей легли в основу композиции, посвященной сому-великану, которую из бронзы изготовила команда скульпторов во главе с Андреем Шевцовым.
Скульптор рассказал, что композицию весом около 400 килограммов создавали в течение полугода. К фигуре самой рыбы художники решили добавить изображение домика смотрителя, который располагается у основания моста, а также символический ключ.
Мост Высокий является одним из сохранившихся семи мостов Кенигсберга (прежнее название Калининграда), первый мост был построен в 1520 году, в 1938 году был снесен, рядом с ним возвели новый — для пешеходов, автомобилей и трамваев. По оценкам специалистов, мост был изношен на 80%, его демонтировали, на его месте построили новый, который реконструировали к чемпионату мира по футболу 2018 года, несколько игр группового этапа которого проходили в Калининграде.
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