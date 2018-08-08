ГИБДД лишают кормушки: наказание за выезд на встречку предложили смягчить

Депутаты Госдумы предложили сделать более гибкими наказания за выезд на встречную полосу. Народные избранники, как выяснил портал «АвтоВзгляд» , предлагают исключить из списка санкций такую меру воздействия, как лишение водительского удостоверения за первое подобное нарушение.

Лишение прав, согласно нынешней редакции КоАП, светит у нас за любой выезд на встречную полосу. Этим обстоятельством, как известно, любят пользоваться иные сотрудники ГИБДД , устраивая порой самые настоящие засады на перекрестках, где водители при повороте налево или развороте «цепляют» левыми колесами своих машин сплошную осевую разметку.

По сути нарушения нет, но по букве закона — есть, и очень серьезное. Статья 12.15 КоАП предусматривает наказание «за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления» в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. А за повторное правонарушение — лишение водительского удостоверения на один год. Аналогичные санкции грозят и за движение «против шерсти» по дороге с односторонним движением — по части 3 статьи 12.16 КоАП.

И вот группа депутатов, согласившись с рядом правозащитников в том, что перечисленные санкции не совсем и не всегда адекватны водительским прегрешениям, внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, значительно изменяющий перечисленные статьи КоАП. Согласно документу, за первый в течение года выезд на полосу встречного движения предлагается оставить штраф в размере 5000 рублей, но убрать из кодекса упоминание о лишении прав. Дело в том, что вердикт, «лишать/не лишать» человека водительского удостоверения, выносит суд. А там в ходе принятия решения о том или ином виде наказания учитывается, помимо прочих обстоятельств, наличие, например, у человека неоплаченных штрафов.

И случается, что неоплаченный по забывчивости или из-за неправильного уведомления штраф за минимальное превышение скорости становится фактором, на основании которого судья выбирает для гражданина не финансовую санкцию, а лишение водительского удостоверения. Само нарушение — выезд на встречку — одно и то же, а наказание может быть разное.

Параллельно депутаты предлагают пересмотреть и подходы к лишению прав за повторный выезд на встречку. Сейчас за подобный маневр КоАП предусматривает безальтернативно одно наказание — «год пешком». По мысли же авторов законопроекта, судам нужно дать большую гибкость при выборе степени наказания, то есть вместо формулировки «один год лишения» установить «вилку» наказаний — от 2 месяцев до года.

— Одно дело, если нарушитель нагло обгоняет по встречной полосе целую вереницу машин, создавая при этом аварийные ситуации. И совсем иной расклад, когда человек при повороте влево случайно наехал одним колесом на осевую линию разметки, которая может быть к тому же еще и полустерта. Формально в обоих случаях имеет место одно и то же нарушение. Но по сути это совершенно разные деяния. Мы хотим дать возможность судам более дифференцированно подходить к определению степени вины гражданина, назначая наказания соразмерно реальной опасности его поступка, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» суть предлагаемых нововведений один из авторов законопроекта, глава думского Комитета Госдумы по труду и соцполитике депутат Ярослав Нилов

И в принципе, особенно если следовать и логике, и здравому смыслу, и реалиям правоприменительной практики, да еще не сбрасывать со счетов недобросовестность некоторых представителей ГИБДД, депутатские предложения выглядят вполне разумными. Но, увы, они вряд ли найдут поддержку у думского большинства, учитывая тот факт, что в новейшей истории многочисленных правок ПДД или «автомобильных» статей КоАП еще не было случая, когда бы их положения меняли в пользу моторизованных россиян в ущерб бюджету и карманам придорожных полицейских. С другой стороны, решаясь на подобную правку, нельзя не учитывать и менталитет отечественных водителей, которые вполне могут расценить послабления как разрешение идти тут и там в лобовую атаку…

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