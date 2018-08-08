ГИБДД лишают кормушки: наказание за выезд на встречку предложили смягчить 

Депутаты Госдумы предложили сделать более гибкими наказания за выезд на встречную полосу. Народные избранники, как выяснил портал «АвтоВзгляд», предлагают исключить из списка санкций такую меру воздействия, как лишение водительского удостоверения за первое подобное нарушение.
Лишение прав, согласно нынешней редакции КоАП, светит у нас за любой выезд на встречную полосу. Этим обстоятельством, как известно, любят пользоваться иные сотрудники ГИБДД, устраивая порой самые настоящие засады на перекрестках, где водители при повороте налево или развороте «цепляют» левыми колесами своих машин сплошную осевую разметку.
По сути нарушения нет, но по букве закона — есть, и очень серьезное. Статья 12.15 КоАП предусматривает наказание «за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления» в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. А за повторное правонарушение — лишение водительского удостоверения на один год. Аналогичные санкции грозят и за движение «против шерсти» по дороге с односторонним движением — по части 3 статьи 12.16 КоАП.
И вот группа депутатов, согласившись с рядом правозащитников в том, что перечисленные санкции не совсем и не всегда адекватны водительским прегрешениям, внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, значительно изменяющий перечисленные статьи КоАП. Согласно документу, за первый в течение года выезд на полосу встречного движения предлагается оставить штраф в размере 5000 рублей, но убрать из кодекса упоминание о лишении прав. Дело в том, что вердикт, «лишать/не лишать» человека водительского удостоверения, выносит суд. А там в ходе принятия решения о том или ином виде наказания учитывается, помимо прочих обстоятельств, наличие, например, у человека неоплаченных штрафов.
И случается, что неоплаченный по забывчивости или из-за неправильного уведомления штраф за минимальное превышение скорости становится фактором, на основании которого судья выбирает для гражданина не финансовую санкцию, а лишение водительского удостоверения. Само нарушение — выезд на встречку — одно и то же, а наказание может быть разное.
Параллельно депутаты предлагают пересмотреть и подходы к лишению прав за повторный выезд на встречку. Сейчас за подобный маневр КоАП предусматривает безальтернативно одно наказание — «год пешком». По мысли же авторов законопроекта, судам нужно дать большую гибкость при выборе степени наказания, то есть вместо формулировки «один год лишения» установить «вилку» наказаний — от 2 месяцев до года.
— Одно дело, если нарушитель нагло обгоняет по встречной полосе целую вереницу машин, создавая при этом аварийные ситуации. И совсем иной расклад, когда человек при повороте влево случайно наехал одним колесом на осевую линию разметки, которая может быть к тому же еще и полустерта. Формально в обоих случаях имеет место одно и то же нарушение. Но по сути это совершенно разные деяния. Мы хотим дать возможность судам более дифференцированно подходить к определению степени вины гражданина, назначая наказания соразмерно реальной опасности его поступка, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» суть предлагаемых нововведений один из авторов законопроекта, глава думского Комитета Госдумы по труду и соцполитике депутат Ярослав Нилов.
И в принципе, особенно если следовать и логике, и здравому смыслу, и реалиям правоприменительной практики, да еще не сбрасывать со счетов недобросовестность некоторых представителей ГИБДД, депутатские предложения выглядят вполне разумными. Но, увы, они вряд ли найдут поддержку у думского большинства, учитывая тот факт, что в новейшей истории многочисленных правок ПДД или «автомобильных» статей КоАП еще не было случая, когда бы их положения меняли в пользу моторизованных россиян в ущерб бюджету и карманам придорожных полицейских. С другой стороны, решаясь на подобную правку, нельзя не учитывать и менталитет отечественных водителей, которые вполне могут расценить послабления как разрешение идти тут и там в лобовую атаку…
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