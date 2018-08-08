В поселке Зубчаниновка перекроют несколько улиц для строительства газопровода

В поселок проводят коммуникации

В Самаре временно ограничат движение транспорта в поселке Зубчаниновка. Об этом сообщили в мэрии города.

— В частном секторе продолжается строительство газопровода. Теперь ограничения вводят на 30-метровом участке улицы Цеховой — от Горского проезда в сторону улицы Щорса, — рассказали в горадминистрации. — Машинам нельзя будет там проехать до 17 августа.

Как рассказали в мэрии, это необходимо для обеспечения безопасности водителей.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда. В помощь горожанам городская администрация составила схему.