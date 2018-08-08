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Минтранс предложил увеличить штраф за переход через железную дорогу
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Минтранс предложил увеличить штраф за переход через железную дорогу 

Российская Газета 8 августа 2018
Минтранс разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые должны ужесточить наказание для тех, кто переходит железнодорожные пути не в положенном месте. Проект поправок опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Именно переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом, на красный свет, являются самыми распространенными нарушениями.
За первые полгода 2018 года в зонах движения поездов получили травмы 1138 человек, из них больше половины со смертельным исходом (777 случаев).
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