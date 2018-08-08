Минтранс предложил увеличить штраф за переход через железную дорогу

Минтранс разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые должны ужесточить наказание для тех, кто переходит железнодорожные пути не в положенном месте. Проект поправок опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Именно переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом, на красный свет, являются самыми распространенными нарушениями.

За первые полгода 2018 года в зонах движения поездов получили травмы 1138 человек, из них больше половины со смертельным исходом (777 случаев).