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Ведущая «Орла и решки» травмировалась на съемках в Таиланде
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Ведущая «Орла и решки» травмировалась на съемках в Таиланде 

360tv.ru 10 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Певица, видеоблогер и телеведущая Клава Кока пострадала во время съемок популярного шоу о путешествиях «Орел и решка». Как сообщил портал Super, съемочная группа находилась на тайском острове Самуи, где девушка решила прокатиться на скоростной лодке.
Источник фото: соцсети
Молодой человек за штурвалом судна сделал очень резкий поворот. Ведущая упала и ударилась головой о металлическую перекладину. В итоге, прогулку быстро завершили, а певицу отправили в клинику для осмотра.
Врачи заявили, что опасности для здоровья нет, есть только сильный ушиб. Теперь девушке придется сильнее гримироваться. Но, так как работа ей очень нравится, то это не станет сильным препятствием.
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