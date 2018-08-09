Власти Нью-Йорка прекратят выдачу лицензий водителям Uber

Власти Нью-Йорка планируют приостановить на год выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси. В том числе Uber и Lyft.

Мэр мегаполиса Билл де Блазио подпишет соответствующий законопроект в течение ближайших недель, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal . Нью-Йорк станет первым городом в Соединенных Штатах, где появятся ограничения на выдачу новых лицензий для данных сервисов.

Данная мера должна помочь в борьбе с пробками и остановить снижение заработка официальных таксистов. Между тем спрос на услуги служб онлайн-заказа такси за последние годы в Нью-Йорке значительно вырос. В городе зарегистрировано более 80 тысяч такси данных служб.

Uber уже обратился к пользователям с предупреждением о том, что инициатива городских властей может привести к росту стоимости поездок, а также может увеличить время ожидания транспорта.