Первый в мире эскалатор и изобретение дизельного двигателя

9 августа 1859 года американец Натан Эймс получил патент на первый в мире эскалатор, который он назвал «крутящейся лестницой». Но его идея так и не получила распространение, ни одной рабочей модели построено не было, а изобретатель и вовсе умер уже в 1860 году. И еще только через 33 года другой американец, Джесс Рено , получил патент на более продвинутую идею эскалатора. В 1984 году устройство появилось в одном из парков Нью-Йорка, но не пользы ради, а для забавы, то есть как аттракцион. Правда, это был не сколько эскалатор в современном его понимании, сколько резиновое полотно, двигающееся под уклоном в 25 градусов.

Эскалатор-аттракцион Рено в Нью-Йорке

Еще более похожий на современный эскалатор прототип был запатентован Джорджем Уилером, патент которого приобрёл Чарльз Зеебергер. Он, в свою очередь, вскоре стал работать в Otis, где и был построен первый эскалатор. С тех пор их популярность постоянно росла. Сначала их можно было встретить в основном в крупных магазинах разных стран, а с 1911 года — в лондонской подземке. В СССР эскалаторы пришли только с появлением метро. Из-за высокой стоимости зарубежных машин, было решено разработать и наладить своё производство, с чем советские инженеры успешно справились.

9 августа 1898 года Рудольф Дизель получил патент на двигатель внутреннего сгорания, в котором горючая смесь воспламенялась в следствие высокого сжатия, а не от искры.

Родившийся в семье переплётчика книг, Рудольф Дизель с детства отличался отличной успеваемостью. В 1880 году он окончил Мюнхенскую Высшую техническую школу с наилучшими результатами за всю её историю.

Рудольф Дизель

Созданию двигателя с самовоспламенением смеси от сжатия предшествовали годы упорного труда. В 1890-м году Рудольф Дизель выдвинул саму теорию создания подобного силового аппарата, а в 1893 году получил патент на первое подобное устройство и построил опытный образец. Однако в том году опыты не увенчались успехом.

Двигатель Рудольфа Дизеля

К 1897 году изобретатель смог собрать работоспособную модель — «дизельный» двигатель мощностью 20 лошадиных сил. Он имел всего один цилиндр, рабочий цикл которого состоял из четырёх тактов. Высота конструкции составляла три метра, а вес — пять тонн. КПД этой силовой установки вдвое превышал соответствующий показатель судовых паровых турбин (26% против 12%), поэтому изобретением тут же заинтересовались промышленники из разных стран. В последствие Рудольф Дизель не только продавал лицензии на использование его детища, но и построил завод для самостоятельного производства.