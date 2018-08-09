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Первый в мире эскалатор и изобретение дизельного двигателя
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Первый в мире эскалатор и изобретение дизельного двигателя 

Ferra.ru 9 августа 2018
9 августа 1859 года американец Натан Эймс получил патент на первый в мире эскалатор, который он назвал «крутящейся лестницой». Но его идея так и не получила распространение, ни одной рабочей модели построено не было, а изобретатель и вовсе умер уже в 1860 году. И еще только через 33 года другой американец, Джесс Рено, получил патент на более продвинутую идею эскалатора. В 1984 году устройство появилось в одном из парков Нью-Йорка, но не пользы ради, а для забавы, то есть как аттракцион. Правда, это был не сколько эскалатор в современном его понимании, сколько резиновое полотно, двигающееся под уклоном в 25 градусов.
Эскалатор-аттракцион Рено в Нью-Йорке
Еще более похожий на современный эскалатор прототип был запатентован Джорджем Уилером, патент которого приобрёл Чарльз Зеебергер. Он, в свою очередь, вскоре стал работать в Otis, где и был построен первый эскалатор. С тех пор их популярность постоянно росла. Сначала их можно было встретить в основном в крупных магазинах разных стран, а с 1911 года — в лондонской подземке. В СССР эскалаторы пришли только с появлением метро. Из-за высокой стоимости зарубежных машин, было решено разработать и наладить своё производство, с чем советские инженеры успешно справились.
9 августа 1898 года Рудольф Дизель получил патент на двигатель внутреннего сгорания, в котором горючая смесь воспламенялась в следствие высокого сжатия, а не от искры.
Родившийся в семье переплётчика книг, Рудольф Дизель с детства отличался отличной успеваемостью. В 1880 году он окончил Мюнхенскую Высшую техническую школу с наилучшими результатами за всю её историю.
Рудольф Дизель
Созданию двигателя с самовоспламенением смеси от сжатия предшествовали годы упорного труда. В 1890-м году Рудольф Дизель выдвинул саму теорию создания подобного силового аппарата, а в 1893 году получил патент на первое подобное устройство и построил опытный образец. Однако в том году опыты не увенчались успехом.
Двигатель Рудольфа Дизеля
К 1897 году изобретатель смог собрать работоспособную модель — «дизельный» двигатель мощностью 20 лошадиных сил. Он имел всего один цилиндр, рабочий цикл которого состоял из четырёх тактов. Высота конструкции составляла три метра, а вес — пять тонн. КПД этой силовой установки вдвое превышал соответствующий показатель судовых паровых турбин (26% против 12%), поэтому изобретением тут же заинтересовались промышленники из разных стран. В последствие Рудольф Дизель не только продавал лицензии на использование его детища, но и построил завод для самостоятельного производства.
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