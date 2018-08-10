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Последствия отдыха трех «милых женщин» возмутили приморцев
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Последствия отдыха трех «милых женщин» возмутили приморцев 

Primpress 10 августа 2018
Фото: Primpress
Жители Приморья удивились, обнаружив последствия отдыха трех женщин в районе бухты Золотари в Находке, сообщает PRIMPRESS.
«Просто крик души! Всего лишь три дня назад на этом месте, прямо у тропинки к водопаду, отдыхали в палатках три взрослые и милые женщины со взрослыми детьми! Сегодня мы ходили на скалы и прошли мимо этого места. Людииии! Вы что творитееее? Неужели сложно весь мусор собрать и отвезти по дороге на мусорку? Вы же здесь живете! Если вы не умеете собирать пластиковые бутылки, могу научить!» — написали неравнодушные местные жители в соцсетях.
Свой пост приморцы сопроводили фотографиями с «места событий», на которых видно, что туристы оставили после себя большое количество пластиковых и стеклянных бутылок, а также другой бытовой мусор.
Информация вызвала резкое возмущение у приморских интернет-пользователей. Недобропорядочных отдыхающих назвали «свиньями» и в очередной раз посетовали, что за подобное не предусмотрены крупные штрафы. «Три милые свиньи с поросятками», — перефразировал один из подписчиков.
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