Инсультная ситуация: из-за скандала с садоводами власти сделают второй проект дороги под Челябинском

Власти приняли решение разработать ещё один проект автодороги для связи загородных микрорайонов «Вишнёвая горка» и «Белый хутор» с Челябинском — теперь в обход садов. Таким образом чиновники хотят погасить скандал, разразившийся после известия о том, что трассу проложат по участкам СНТ «Петушок». О попытке найти выход из ситуации и планах на проектирование глава Сосновского района Евгений Ваганов рассказал на встрече с дачниками, на которой присутствовал спецкор 74.ru.

Теперь дорогу предлагают провести мимо «Белого хутора» (слева), при этом варианте не пострадает ни один садовод, но он дорого обойдётся бюджету

Садоводов пригласили в администрацию Сосновского района по указанию вице-губернатора Сергея Шаля, чтобы проинформировать о текущей ситуации вокруг дороги.

— Поскольку было такое бурное обсуждение [трассы через «Петушок»], мы сейчас планируем проектировать ещё одну дорогу. Все предлагали пустить автодорогу вдоль высоковольтной линии (за СНТ «Вишнёвый — Прим. ред.). Было совещание по этому поводу прямо там, все руководители туда съехались, — рассказал Евгений Ваганов. — Прямо по высоковольтной линии вести дорогу нельзя — есть ограничения энергетиков. Было принято решение с улицы в районе „Белого хутора“ выходить на высоковольтную линию, пересечь её в одном пролёте и по полю ЮУНИИПОКа (Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства) выходить на дорогу Шершни — Северный (ведёт к плотине. — Прим. ред.).

Группа садоводов-активистов во главе с председателем СНТ „Петушок“ Галиной Котовой выразили беспокойство по поводу майского постановления первого замглавы, которым утвердили документацию о планировке и межевании территории под дорогу именно через сады. Дачники считают, что власти хотят их провести и просто отвлечь внимание. Ваганов объяснил, что они не могли не принять это постановление — оно необходимо, чтобы закрыть муниципальный контракт, который заключали на первое проектирование, вылившееся прошлой осенью в жгучие протесты садоводов. В случае если процедура не будет завершена по вине администрации, то главу района обвинят в нецелевом использовании средств.

— Ну напишите уже, что не будет дороги. Вы поймите, у нас люди умирают, у пенсионеров инсульты из-за этой дороги, — попросила Галина Котова.

У одной из садоводов после известия, что по её участку пройдёт дорога, действительно случился инсульт, и она попала в больницу. Многим пожилым огородникам после каждой новости в СМИ о трассе приходится глотать капли.

— То есть у нас дёрганые, инсультные, так сказать, взаимоотношения с нашей властью продолжаются, — грустно констатировала одна из садоводов.

Чуть ранее в ожидании встречи с Вагановым дачники в приёмной сокрушались, что из-за неопределённости с дорогой они не могут ничего делать в садах — ни теплицу новую поставить, ни выкурить летучих мышей, которые завелись под крышей домика. На всё это нужно тратить деньги, и люди не хотят пускать их на ветер.

Евгений Ваганов не стал юлить, а открыто предупредил, что решения об отмене строительства дороги через сады нет и пока не будет.

— Это не значит, что мы хотим вас снести, убрать или ещё что-то, — убеждал дачников Ваганов. — Сейчас хотим спроектировать ещё этот вариант дороги, чтобы вам спокойнее было. Я думаю, мы это сделаем в кратчайшие сроки — до конца года попытаемся все процедуры исполнить, чтобы на следующий год у нас уже был проект. Чтобы я сказал [правительству области]: вот у меня есть два проекта, и там можно сделать дорогу, и там. Эта стоит столько, а это столько. Вот у этой есть возможность развязки и двигаться дальше (имеет в виду новый вариант, имеющий перспективу выхода трассы на северо-запад города — Прим. ред.). Я не против дороги, которая так пойдёт, потому что дальше она может продвинуться, логика есть. Но всё зависит от того, сколько будет стоить проект и сколько дадут денег.

Чиновник ещё раз подчеркнул, что очень остро стоит проблема с отсутствием дороги из загородных микрорайонов „Вишнёвая горка“, „Белый хутор“, „Просторы“, где число жителей уже приближается к 10 тысячам. Сейчас оттуда есть только один выезд в Челябинск по двухполосной проезжей части на улице Набережная.

— Я думаю, вы до конца не понимаете суть проблемы. Вот когда речь зашла о строительстве школы, мы начали проверять, сколько там детей. Только по официальной переписи, то есть ещё не все до конца прописаны, там более 2700 детей, понимаете?! Если, не дай бог, на Набережной что-то случается… Один раз уже скорая помощь не доезжала до „Белого хутора“, разбирались потом.

Разошлись садоводы не вполне успокоенными. А администрация продолжает работу по подготовке к новому проектированию. Сейчас согласовывают с ЮУНИИПОКом возможность прохождения дороги по его землям, которые относятся к федеральным. К концу года планируют объявить конкурс на проектирование, если на это выделят деньги из областной казны.

Скандал вокруг планирующейся автодороги разгорелся в августе прошлого года, когда в СНТ „Петушок“ садоводы заметили замерщиков и узнали, что трасса может пройти через их дачи. Как выяснилось, дорогу хотят пустить прямо по участкам, и аукцион на проведение проектно-изыскательских работ уже объявили. К слову, по результатам выполнения заключённого контракта об изыскательских работах речи не шло, всё свелось к планировке и межеванию, хотя это разные виды работ.

Когда проект представили, то оказалось, что фирма-подрядчик подготовила пять вариантов, и все — через сады. Ни одной альтернативы за пределами СНТ проработано не было. Путь, который в итоге утверждён майским постановлением, разделяет садоводческое товарищество на две половины. По проекту под снос пойдут 39 дачных владений. И ещё как минимум сотня садоводов останется по соседству с автомагистралью. А самому СНТ в случае появления трассы дачники прогнозируют вымирание. В декабре прошли публичные слушания по проекту. Сотни людей, заполнившие зал, единодушно проголосовали против строительства трассы. А в январе выяснилось, что они проиграли, поскольку 1700 жителей новых микрорайонов, оказывается, направили письменные заявления за дорогу. Правда, спецкору 74.ru не удалось подтвердить подлинность этих бумаг, а в последовавшем заключении о результатах слушаний подсчётов голосов нет.