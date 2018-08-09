Разработана система автоматического торможения для мотоциклов

Именитая американская компания Harley-Davidson запатентовала новейшую систему, предназначенную для осуществления автоматического торможения в целях предотвращения столкновения.

В целом защитная система идентична автомобильной. На мотоцикле устанавливается множество датчиков и сенсоров. Однако в случае с автомобилем, водитель от внезапного торможения пострадает едва ли, если он пристегнут и не нарушает правил движения.

С мотоциклом ситуация посложнее. Ведь внезапное торможение может привести к потере равновесия.

Именно для этого защитная система мотоцикла анализирует положение мотоциклиста и просчитывает последствия внезапного торможения.

И если есть риск падения, мотоциклист будет предупрежден свето-звуковой системой оповещения. Также применяется вибрационный сигнал.

На реагирование мотоциклисту выделяется 200-500 миллисекунд. Также в наиболее сложных ситуациях система осуществит плавное с нарастающим усилием торможение.