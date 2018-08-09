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В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Тонировка»
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В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Тонировка» 

Хот 9 августа 2018
Фото: Хот
10 августа на территории Приангарья
сотрудниками полиции будут проведены профилактические мероприятия по  пресечению нарушений правил дорожного движения, связанных с чрезмерно
затемненными стеклами, светопропускание которых не соответствует
требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.
На переднем ветровом и передних боковых стеклах светопропускание должно
составлять не менее 70%.
За 7 месяцев 2018 года сотрудниками ГИБДД
к административной ответственности привлечено более 9800 водителей за  вышеуказанные нарушения.
За эксплуатацию автомобилей,
светопропускание которых не соответствует требованиям технического
регламента о безопасности транспортных средств, предусмотрена не только
административная ответственность, но и аннулирование регистрации
транспортного средства.
Водителя привлекают к административной
ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает
административный штраф в размере 500 рублей, и далее автолюбителю
предлагают устранить неисправность на месте, а именно удалить
тонировочную пленку со стекол. Если он отказывается, то инспектор ДПС  выдает распоряжение о прекращении правонарушения, в соответствии с  которым владелец транспортного средства обязан в десятидневный срок
устранить правонарушение и явиться в подразделение ГИБДД, на территории
которого было выявлено нарушение. При отсутствии представленного
транспортного средства с устраненной технической неисправностью в  установленные сроки, все материалы направляются в регистрационное
подразделение ГИБДД для принятия решения об аннулировании регистрации.
При проведении регистрационного действия
по аннулированию свидетельства о регистрации ТС — транспортное средство и  государственные регистрационные знаки выставляются в розыск. В  дальнейшем, в случае устранения причин, явившихся основанием для  прекращения регистрации, восстановление регистрационного учета
производится по месту аннулирования регистрации ТС, с выдачей новых
регистрационных документов и номерных знаков.
Следует отметить, что так называемая
альтернатива тонировке («сетки», «шторки», «легкосъемная пленка» и др.),
то эти предметы также запрещены действующим законодательством РФ.
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