В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Тонировка»

10 августа на территории Приангарья

сотрудниками полиции будут проведены профилактические мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения, связанных с чрезмерно

затемненными стеклами, светопропускание которых не соответствует

требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.

На переднем ветровом и передних боковых стеклах светопропускание должно

составлять не менее 70%.

За 7 месяцев 2018 года сотрудниками ГИБДД

к административной ответственности привлечено более 9800 водителей за вышеуказанные нарушения.

За эксплуатацию автомобилей,

светопропускание которых не соответствует требованиям технического

регламента о безопасности транспортных средств, предусмотрена не только

административная ответственность, но и аннулирование регистрации

транспортного средства.

Водителя привлекают к административной

ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает

административный штраф в размере 500 рублей, и далее автолюбителю

предлагают устранить неисправность на месте, а именно удалить

тонировочную пленку со стекол. Если он отказывается, то инспектор ДПС выдает распоряжение о прекращении правонарушения, в соответствии с которым владелец транспортного средства обязан в десятидневный срок

устранить правонарушение и явиться в подразделение ГИБДД, на территории

которого было выявлено нарушение. При отсутствии представленного

транспортного средства с устраненной технической неисправностью в установленные сроки, все материалы направляются в регистрационное

подразделение ГИБДД для принятия решения об аннулировании регистрации.

При проведении регистрационного действия

по аннулированию свидетельства о регистрации ТС — транспортное средство и государственные регистрационные знаки выставляются в розыск. В дальнейшем, в случае устранения причин, явившихся основанием для прекращения регистрации, восстановление регистрационного учета

производится по месту аннулирования регистрации ТС, с выдачей новых

регистрационных документов и номерных знаков.

Следует отметить, что так называемая

альтернатива тонировке («сетки», «шторки», «легкосъемная пленка» и др.),

то эти предметы также запрещены действующим законодательством РФ.