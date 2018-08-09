Разбирают дорогу на кладбище в Гусельниково, плиты продают

Вот уже несколько дней в селе Гусельниково Искитимского района неспокойно. Люди всеми законными способами стараются сохранить единственную дорогу на местное кладбище, которую начали разбирать. Пока одни дежурят, другие устраивают народный сход.

— Самый больной вопрос — это дорога на кладбище, это касается нас всех. Мы недалеко остались от этого. Ни пройти, ни проехать. И теперь, получается, нас хоронить то негде, — говорит житель села Гусельниково Виталий Кулешов.

Очевидцы утверждают — каждый день приезжают неизвестные лица. Грузят бетонные плиты и увозят их в неизвестном направлении. Ни с кем не считаются.

— Приехали эти товарищи, показали нам бумажку, но мы посмотрели на эту бумажку, мы откуда знаем? Ведут себя вызывающе: «Мы купили, мы ничего не знаем», — рассказывает житель Николай Кашников

Зато все знает глава местного сельсовета Василий Гусельников. По его словам, дорогу вместе с обанкротившимся сельхозпредприятием продали за долги. Все законно, и местные власти не имеют права вмешиваться.

— Они забирают то, что они выкупили. На данный момент хозяин тот, кто ее выкупил. Для того, чтобы рассчитаться с банком, с кредитором, они должны это продать, — сообщил глава Гусельниковского сельсовета Василий Гусельников.

По мнению жителей, разобрали уже большую часть. Теперь здесь глина и топь, машины не проедут. Но есть и другая проблема. После банкротства совхоза дорога стала бесхозной. Ее можно было поставить на баланс муниципалитета и защитить имущество в суде. Увы, теперь даже нет денег на ее ремонт. Дело дошло до главы района.

— Сейчас коллеги выедут, посмотрят на месте, постараемся помочь, решить вопросы, сделать, чтобы проезд был осуществлен, — сказал глава Искитимского района Олег Лагода.

По словам главы района, возможно, еще помогут промышленные предприятия Искитимского района. Обеспечат гравием и техникой. Однако на этом останавливаться нельзя. Чиновник считает — сельсовету уже сейчас нужно срочно оформлять землю в собственность. В таком случае появится возможность обратиться за финансированием в правительство области. В целом сельхозпредпритятие в селе Гусельниково оставалось единственным крупным работодателем, налогоплательщиком. Сейчас его нет, а деньги на содержание дорог необходимы ежегодно.