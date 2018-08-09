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Компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличили в нарушениях при проверке техники
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Компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличили в нарушениях при проверке техники 

Российская Газета 9 августа 2018
Фото: Российская Газета
Японские компании Suzuki, Mazda и Yamaha нарушали нормы проверки выпускаемой ими техники. Речь идет о контроле за уровнем потребления топлива автомобилей и мотоциклов.
Корпорации знали, что фиксируют неправильные данные и допускают определенные нарушения, однако все равно регистрировали полученные результаты, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
На данный момент остается неясным, какие меры примут местные власти в связи с инцидентом. Не исключено, что последует отзыв продукции указанных производителей. Транспортное ведомство потребовало от компаний Suzuki, Mazda и Yamaha не допускать повторения случившегося в будущем.
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