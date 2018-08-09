Компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличили в нарушениях при проверке техники

Японские компании Suzuki Mazda и Yamaha нарушали нормы проверки выпускаемой ими техники. Речь идет о контроле за уровнем потребления топлива автомобилей и мотоциклов.

Корпорации знали, что фиксируют неправильные данные и допускают определенные нарушения, однако все равно регистрировали полученные результаты, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

На данный момент остается неясным, какие меры примут местные власти в связи с инцидентом. Не исключено, что последует отзыв продукции указанных производителей. Транспортное ведомство потребовало от компаний Suzuki, Mazda и Yamaha не допускать повторения случившегося в будущем.