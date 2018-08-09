Компания Hаrlеу-Dаvidsоn" изобрела систему экстренного торможения для мотоциклистов

Компанией из Америки «Hаrlеу-Dаvidsоn» изобрели систему, которая обеспечит безопасность мотоциклисты при чрезвычайной ситуации.

Конкретно, система выполняем функцию экстренного торможения, которая работает автоматически. На разработку американских специалистов уже наложен патент. Безопасность мотоциклиста — это тонкая грань, которую никак нельзя сравнивать в автомобилистами. В оснащении автомобиля имеется ремень безопасности, который отсутствует у владельцев мотоцикла, резкое торможение сможет привести водителя к летальному исходу или к очень серьёзным травмам. Система включает в себя целый комплект различных датчиков, которые смогут подавать сигнал и срабатывать мгновенно. При экстренной ситуации мотоцикл, оснащённый такой установкой сможет остановиться автоматически. Для байкеров система ещё более плотно оснащена, имеются датчики для руля и даже шлема. Ранее в одном из СМИ была опубликована новость о трагичной смерти двух подростков, которые при передвижении на мотоцикле не смогли справиться с управлением.