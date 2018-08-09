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Скол на стекле: как запросто отремонтировать своими силами
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Скол на стекле: как запросто отремонтировать своими силами 

Авторамблер 9 августа 2018
Фото: Авторамблер
Все знают этот ужасный звук, когда в лобовое стекло во время езды прилетает камешек, после чего там образуется маленькая воронка, похожая на след от пули. Этот звук символизирует собой грядущие расходы на стекольщика. Однако можно ли сэкономить деньги и воспользоваться комплектами для ремонта?
Блогер в этом ролике решил проверить, насколько эффективны такие меры. Принцип действия ремкомплекта простая: в скол загоняется специальное вещество, которое под давлением распространяется во все микротрещины и заполняет их. Через какое-то время пресс снимается и скол, в теории, должен пропасть.
На практике такой ремонт действительно приносит плоды, хотя и не устраняет проблему полностью. Очевидно, давление недостаточно, поэтому в отдельные трещины стекловидный раствор так и не попадает. Поэтому скол хотя и становится куда менее заметен, но не исчезает полностью.
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