Прокатятся с ветерком! Ямальцы устроят зрелищные гонки

На Ямале начался приём заявок для участия в окружном конкурсе по автомногоборью среди юношей и девушек, который продлится до 10 сентября. Такое мероприятие на Ямале организуют впервые. Соревнования пройдут в Ноябрьске в конце сентября.

Участники попробуют свои силы в умелом вождении автомобиля на скорость и прохождение трассы. Также их проверят на знания правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.