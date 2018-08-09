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Прокатятся с ветерком! Ямальцы устроят зрелищные гонки
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Прокатятся с ветерком! Ямальцы устроят зрелищные гонки 

ИА Север-Пресс 9 августа 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале начался приём заявок для участия в окружном конкурсе по автомногоборью среди юношей и девушек, который продлится до 10 сентября. Такое мероприятие на Ямале организуют впервые. Соревнования пройдут в Ноябрьске в конце сентября.
Участники попробуют свои силы в умелом вождении автомобиля на скорость и прохождение трассы. Также их проверят на знания правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции, мероприятие направлено на пропаганду безопасного поведения на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
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