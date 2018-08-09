Около 70% выпускаемых автобусов ЛиАЗ поставляют в Московский регион

«В совокупности поставки нашей продукции в Подмосковье и Москву составляют 70% от общего объема производства», — сказал Одинцов.

Он также отметил, что более 10% автобусов выпускаются с двигателями, работающими на газовом топливе.

«В год ЛиАЗ выпускает порядка 2,5 тысяч автобусов. При этом на газомоторном топливе мы выпускаем около 10-15% транспортных средств», — сказал Одинцов.

По его словам, доля автобусов на газовом топливе может составить около 30%, однако производство таких моделей ограничено размером государственных субсидий на стимулирование развития газомоторных транспортных средств.

Ликинский автобусный завод производит пассажирские автобусы c 1959 года. Сегодня ЛиАЗ — современное предприятие, обладающее технологией серийного производства больших городских автобусов с применением передовых технологий, обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей европейским стандартам.