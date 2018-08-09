Ещё
Около 70% выпускаемых автобусов ЛиАЗ поставляют в Московский регион
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 70% выпускаемых автобусов ЛиАЗ поставляют в Московский регион 

РИАМО 9 августа 2018
Фото: РИАМО
Ликинский автобусный завод, расположенный в подмосковном Ликино-Дулеве, поставляет 70% своей продукции в Московскую область и Москву, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.
«В совокупности поставки нашей продукции в Подмосковье и Москву составляют 70% от общего объема производства», — сказал Одинцов.
Он также отметил, что более 10% автобусов выпускаются с двигателями, работающими на газовом топливе.
«В год ЛиАЗ выпускает порядка 2,5 тысяч автобусов. При этом на газомоторном топливе мы выпускаем около 10-15% транспортных средств», — сказал Одинцов.
По его словам, доля автобусов на газовом топливе может составить около 30%, однако производство таких моделей ограничено размером государственных субсидий на стимулирование развития газомоторных транспортных средств.
Ликинский автобусный завод производит пассажирские автобусы c 1959 года. Сегодня ЛиАЗ — современное предприятие, обладающее технологией серийного производства больших городских автобусов с применением передовых технологий, обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей европейским стандартам.
РИАМО: последние новости
Мост через Волгу в Дубне будет способствовать развитию города ЛиАЗ сертифицировал автобус экологического класса «Евро‑6» Реконструкцию железнодорожного моста через Оку начали около Серпухова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение