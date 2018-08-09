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Автобусы ЛиАЗ в автопарках Подмосковья будут обслуживать по контрактам жизненного цикла
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Автобусы ЛиАЗ в автопарках Подмосковья будут обслуживать по контрактам жизненного цикла 

РИАМО 9 августа 2018
Фото: РИАМО
Ликинский автобусный завод планирует заключить с подмосковными автопарками контракты на обслуживание транспортных средств на всем жизненном цикле, что подразумевает проведение техосмотра и ремонта автобусов сервисной компанией производителя, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.
«В 17-м автопарке Москвы реализован контракт жизненного цикла. Его суть в том, что регламентные работы, ТО, ремонт делает наша сервисная компания, а парк только эксплуатирует автобусы. Этот опыт мы хотим распространить и на Московскую область. Уже есть планы по реализации нескольких проектов жизненного цикла − на севере, юге, западе и востоке Подмосковья», — сказал Одинцов.
Он также отметил, что по последнему контракту Подмосковье закупило у ЛиАЗа почти 2 тысячи автобусов.
«Московская область закупила 1,9 тысячи автобусов, из них 250 — средних машин, 900 — малых, 500 — междугородных», — добавил Одинцов.
По его словам, в Москве и Подмосковье наработаны успешные практики, которые планируется распространить и на другие регионы. Например, практика комплексного обеспечения, когда регион покупает не одну модель автобуса, а целую линейку для решения различных задач.
«Так, Московская область закупает микроавтобусы, автобусы средней, большой и особо большой вместимости, то есть вместимостью от 18 до 50, 60 и 80 человек, 115-120 пассажиров и до 180 человек. Плюс к этому еще и междугородные автобусы на 50-55 человек. Такая линейка транспортных средств полностью покрывает потребности Московской области и отдельных муниципалитетов в пассажирских перевозках», — отметил Одинцов.
Ликинский автобусный завод производит пассажирские автобусы c 1959 года. Сегодня ЛиАЗ — современное предприятие, обладающее технологией серийного производства больших городских автобусов с применением передовых технологий, обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей европейским стандартам. Завод расположен в подмосковном Ликино-Дулеве.
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