После дождя в Набережных Челнах в луже утонул автомобиль — фото

После ночного ливня в Набережных Челнах промышленную зону отрезало от города. В результате многие сотрудники предприятий утром четверга, 9 августа просто не смогли добраться вовремя до работы. А в социальных сетях бурно обсуждают затонувший по дороги на БСИ автомобиль. Фотографиями «корабля» делятся очевидцы. Автомобиль пожарной охраны дежурит на БСИ с раннего утра. Скопившуюся воду продолжают откачивать, освобождая проезд. По словам жителей Набережных Челнов, ливневки с потоками воды накануне не справились. Ранее потоп накрыл и Казань, после чего мы делились хрониками «пиратского» путешествия горожан на красных автобусах.