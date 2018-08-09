Жители Кисловодска недовольны дорогами в центре города

Жители Кисловодска возмущены разбитыми тротуарами и автодорогами в центре города, сообщили в городском сообществе Instagram.

Горожане сфотографировали искривившийся тротуар и рассыпавшуюся плитку. На фото также попали ямы на асфальте.

«Говорили, что в Кисловодске после стихии центр города в первую очередь привели в порядок. Так вот, центр тоже не блещет ровными дорогами», — прокомментировал автор публикации.

Не только бездействие дорожников огорчает жителей Кисловодска. Не так давно их возмутили вандалы, испортившие хулиганскими надписями новые бетонные дорожки во дворе на Марцинкевича. Ранее на той же улице сломали антивандальный тренажёр.

Публикация от Кисловодск (@tipich_kislovodsk) 8 Авг 2018 в 5:59 PDT