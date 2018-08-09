Инвестиции в ЛиАЗ за два года составили около 400 млн рублей 

Инвестиции в развитие Ликинского автобусного завода, который расположен в подмосковном Ликино-Дулеве, за два года составили порядка 400 миллионов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.
«За последние два года в ЛиАЗ вложено порядка 400 миллионов рублей инвестиций», — сказал Одинцов.
Он добавил, что для обслуживания гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ЛиАЗ поставил около 2 тысяч автобусов, в основном городских.
По словам Одинцова, для обновления автопарка всей страны необходимо выпускать около 6 тысяч городских автобусов в год. В настоящий момент из-за недостаточного объема финансирования города закупают у ЛиАЗа около 2-3 тысяч автобусов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область планирует в будущем получать около 1 триллиона рублей инвестиций ежегодно.
Ликинский автобусный завод производит пассажирские автобусы c 1959 года. Сегодня ЛиАЗ — современное предприятие, обладающее технологией серийного производства больших городских автобусов с применением передовых технологий, обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей европейским стандартам.