Ещё
Инвестиции в ЛиАЗ за два года составили около 400 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инвестиции в ЛиАЗ за два года составили около 400 млн рублей 

РИАМО 9 августа 2018
Фото: РИАМО
Инвестиции в развитие Ликинского автобусного завода, который расположен в подмосковном Ликино-Дулеве, за два года составили порядка 400 миллионов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.
«За последние два года в ЛиАЗ вложено порядка 400 миллионов рублей инвестиций», — сказал Одинцов.
Он добавил, что для обслуживания гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ЛиАЗ поставил около 2 тысяч автобусов, в основном городских.
По словам Одинцова, для обновления автопарка всей страны необходимо выпускать около 6 тысяч городских автобусов в год. В настоящий момент из-за недостаточного объема финансирования города закупают у ЛиАЗа около 2-3 тысяч автобусов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область планирует в будущем получать около 1 триллиона рублей инвестиций ежегодно.
Ликинский автобусный завод производит пассажирские автобусы c 1959 года. Сегодня ЛиАЗ — современное предприятие, обладающее технологией серийного производства больших городских автобусов с применением передовых технологий, обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей европейским стандартам.
РИАМО: последние новости
Мост через Волгу в Дубне будет способствовать развитию города Реконструкцию железнодорожного моста через Оку начали около Серпухова Названо количество россиян, которые нарушают ПДД более 100 раз в год
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение